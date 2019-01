ERC critica que el govern de la CUP no hagi propiciat debat sobre el dibuix del projecte de l'eix per Berga

Quan la Generalitat va proposar diferents alternatives per desdoblar l'eix del Llobregat fins a Berga durant la dècada passada, les entitats i la població en general van estar-ne informats. Només cal recordar l'encès debat sobre el traçat de la via al baix Berguedà. Això no ha passat amb l'actual proposta del Govern català per a l'ampliació de l'autovia, almenys a Berga, segons posa de manifest Ramon Camps, portaveu del grup municipal d'ERC i alcaldable d'aquesta formació. «S'havia d'haver obert el debat fa temps», va dir ahir a aquest diari.

Per a Camps, l'executiu de la CUP hauria d'haver traslladat als grups i als representants del teixit social les propostes que anava fent la Generalitat. Camps admet que ara no hi ha temps suficient per fer aquesta procés, però creu que realment és el que caldria. Ahir, els republicans van demanar una reunió amb els grups polítics de la ciutat per consensuar els canvis.

Del projecte de la C-16, amb el que es mostren més crítics els republicans és amb l'enllaç de Berga Centre, ja que preveu la construcció de dues rotondes «elevades sobre el terreny i la carretera per permetre la comunicació entre les dues bandes de la carretera». Per als republicans, aquesta opció té un important impacte ambiental i paisatgístic, fet que «no es pot permetre, i cal apostar per opcions menys agressives cap a l'entorn de la ciutat». El portaveu republicà indica que el dibuix i encaix de la C-16 condicionarà el desenvolupament de la trama urbana de la ciutat i que cal estar al cas que es faci de la millor manera.