El parc natural del Cadí Moixeró acredita 23 professionals com a Bons Coneixedors del parc

El parc natural del Cadí-Moixeró ha organitzat el primer curs de Bon Coneixedor del parc, que ha permès acreditar 23 professionals per dur a terme activitats vinculades al turisme i l'educació ambiental dins del seu àmbit.

Es tracta d'una activitat formativa que organitza la Generalitat als seus parcs naturals, destinada a professionals vinculats a activitats lúdiques, educatives, esportives, turístiques, i de guiatge, així com al públic en general amb curiositat per a conèixer l'entorn. Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat han explicat que l'objectiu és «proporcionar-los la informació necessària sobre els espais naturals protegits d'aquesta àrea, la singularitat paisatgística, la fauna i flora i les activitats i usos del parc, per tal que puguin dur a terme les seves activitats turístiques amb totes les garanties».



82 hores de teoria i pràctica

Aquest primer curs organitzat al parc natural del Cadí-Moixeró s'ha impartit entre els mesos d'octubre i desembre de 2018. Ha comprès un total de 82 hores de teoria i pràctica, «per oferir a l'alumnat una visió àmplia sobre el parc». El temari s'ha distribuït en dos blocs: un de comú per a tots els espais naturals de la Generalitat, amb temes relacionats amb la normativa, els instruments de protecció, la gestió, l'ús públic i el patrimoni natural dels Espais Naturals de Protecció Especial.

El segon bloc ha inclòs temes específics del parc natural del Cadí Moixeró, aprofundint en la singularitat de l'espai, la seva geografia i geologia, la flora i fauna, el patrimoni cultural i arqueològic, la gestió i funcionament de l'espai, i les eines didàctiques i ecoturístiques per a la interpretació del patrimoni. També s'ha abordat el pla d'acció pels productors locals i el senderisme interpretatiu. Les pràctiques van consistir a sortides de camp per conèixer sobre el terreny temes de geologia i geografia, vegetació, fauna i rastres, història i patrimoni cultural, i educació ambiental. Els formadors van ser tècnics del parc natural, així com altres professionals experts en matèries específiques.

Atesa la bona acollida d'aquesta primera edició ja se'n preveu una segona convocatòria per al 2019.