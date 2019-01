302 alumnes del Berguedà es queden sense escola per la neu

Un total de 302 alumnes han quedat afectats per la suspensió del transport escolar per la nevada a la comarca del Berguedà i no han pogut anar l'escola. El Consell Comarcal ha suspès 15 línies de transport escolar amb l'objectiu d'evitar "tot risc innecessari". Alhora, des del Consell també s'ha vetllat per tal de què no quedés descobert el servei de menjador escolar de les escoles. La nevada ha deixat fins a 13 centímetres de gruix.

Aquestes són les rutes de transport que han quedat definitivament suspeses:

Primària

Saldes-Escola Serrat Voltor de Vallcebre

La Nou-Escola Sant Salvador de Cercs

Sant Corneli-Escola Sant Salvador de Cercs

Castellar de n'Hug-Escola Lillet A.Güell

Secundària

Sant Julià de Cerdanyola-Institut Alt Berguedà de Bagà

Castellar de n'Hug-La Pobla de Lillet (enllaç bus IES Alt Berguedà)

La Pobla de Lillet-Terradellas-Institut Alt Berguedà de Bagà

Gósol-Saldes-Vallcebre-Guardiola-Institut Alt Berguedà de Bagà

Borredà-Vilada-Centres de secundària de Berga

La Rodonella-Sant Jordi-Cercs-Centres de secundària de Berga

La Nou de Berguedà-Centres de secundària Berga

La Pobla de Lillet-Centres de secundària de Berga

Montmajor-l'Espunyola-Avià-Centres de secundària de Berga

Avià-Centres de secundària de Berga

Educació especial

Escola d'Educació Especial Santa Maria de Queralt

Puig-reig-Escola d'Educació Especial Sta. Maria de Queralt de Berga

Gironella-Berga-Escola d'Educació Especial Sta. Maria de Queralt de Berga