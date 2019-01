Calendari d'accions a favor de l'alcaldessa

? Des de la seva creació el 2018, la Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics de Berga, que està integrada per diferents entitats majoritàriament de la ciutat, està duent a terme de manera periòdica diferents accions de suport a l'alcaldessa inhabilitada de la capital berguedana, Montse Venturós condemnada per desobeir la Junta Electoral i no haver tret l'estelada del pal del balcó consistorial en dos períodes electorals arran d'una denúncia de Societat Civil Catalana.