La nevada altera el servei de recollida de deixalles del porta a porta al Berguedà

Bosses de rebuig per recollir a Berga aquest matí

Bosses de rebuig per recollir a Berga aquest matí D.C.

Per segon dia consecutiu, la nevada ha alterat el servei de recollida de deixalles del porta a porta a l'Alt Berguedà i també al Berguedà, centre amb Berga inclosa. Mentre dimecres no va afectar a Berga aquest dijous sí ja que el gruix de neu caiguts la nit de dimecres ha estat superior, d'uns 13 centímetres aproximadament i a causa de les baixes temperatures s'ha glaçat.

La nevada ha generat diferents problemes de mobilitat als municipis -afectats per la neu, el gel i el vent- on s'ofereix el servei que consisteix que els operaris recullen davant de la porta de cada usuari les deixalles, cada dia la fracció que toqui. Aquests problemes han dificultat poder fer la recollida amb normalitat i garantint la seguretat dels treballadors.

Fonts del Consell Comarcal del Berguedà han informat que el servei d'aquest dijous s'ha suspès a la Pobla de Lillet i als nuclis de Sant Corneli i Sant Josep del terme municipal de Cercs. Pel que fa a Berga, el servei de recollida de la fracció de rebuig es preveu fer al llarg del matí «als llocs on es pugui accedir». La capital berguedana té una orografia amb carrers amb forts pendents que en alguns casos tenen neu i gel que fan difícil circular-hi. A Avià i a Vilada es preveu oferir el servei del dia a partir de migdia «als llocs on es pugui accedir»

A Guardiola de Berguedà, el nucli de Cercs i els de la Rodonella i Sant Jordi es preveu fer el servei al llarg del matí «en tots els punts on es pugui accedir».

A Sant Julià de Cerdanyola s'ha cancel·lat el servei «fins que la mobilitat ho permeti»