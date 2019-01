La nevada deixa sense escola 302 estudiants de pobles del Berguedà

Un total de 302 alumnes es van veure afectats, ahir, per segon dia, per la suspensió del transport escolar per la nevada a la comarca del Berguedà i no van poder anar a l'escola. El Consell Comarcal va suspendre 15 línies de transport escolar amb l'objectiu d'evitar «tot risc innecessari». Alhora, fonts del Consell van indicar que també s'havia vetllat perquè no quedés descobert el servei de menjador escolar de les escoles.

Les línies de primària afectades van ser de Saldes a l'escola de Vallcebre, de la Nou i Sant Corneli a l'escola Sant Salvador de Cercs i de Castellar de n'Hug a l'escola de la Pobla de Lillet. Pel que fa als de primària, els centres educatius afectats van ser l'institut l'Alt Berguedà de Bagà, així com el transport d'Avià, l'Espunyola i Montmajor cap a centres de secundària de Berga i també el de l'escola de la Llar Santa Maria de Queralt.