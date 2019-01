El servei de recollida de deixalles porta a porta resulta alterat altre cop

Per segon dia consecutiu, la nevada va alterar el servei de recollida de deixalles del porta a porta a l'alt Berguedà i al Berguedà centre, amb Berga inclosa. Mentre que dimecres no va afectar Berga, ahir, dijous, sí, perquè el gruix de neu acumulat, 13 centímetres, dimecres a la nit es va glaçar en diferents punts i els operaris no van poder oferir el servei per seguretat fins a 2/4 d'11 del matí, quan habitualment s'hauria d'haver fet a partir de les 10 de la nit, a l'hora que nevava dimecres.

La nevada va generar diferents problemes de mobilitat als municipis on s'ofereix el servei . A la Pobla de Lillet i als nuclis de Sant Corneli i Sant Josep la recollida es va suspendre. En altres es va fer més tard, com per exemple a Berga, Sant Jordi de Cercs o Bagà. Les alteracions del servei pel mal temps han obligat particulars i comerços a guardar les deixalles a casa o als establiments.