«Si governem, farem el que prometem al programa electoral, no volem enganyar»

La soprano berguedana afronta l'objectiu d'assolir l'alcaldia del municipi berguedà amb un equip i una marca renovada

Araceli Esquerra i Freixa (Berga, 1975) fa quinze anys que viu entre Barcelona i Puig-reig. És cantant professional al Palau de la Música Catalana des de fa 21 anys i professora de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig. A final de desembre va anunciar que seria la candidata a l'alcaldia de Puig-reig amb la nova marca Junts per Catalunya Puig-reig , que pren el relleu a l'actual PDeCAT. Assegura que entoma el repte amb ganes i amb un equip renovat.



De la música a la política. Com arriba a ser alcaldable?

Sempre m'ha agradat molt la política i, de jove, quan estudiava, vaig estar a les llistes de l'antiga Convergència i Unió a Berga amb Jaume Farguell. Després vaig deixar-ho perquè tenia altres prioritats a la vida, fins que fa uns mesos se'm va presentar l'oportunitat de ser cap de llista. No m'esperava la proposta, i després de pensar-hi un temps i de parlar-ne molt a casa i estudiar-ho, he decidit fer el pas i posar-m'hi amb moltes ganes, amb el millor de mi mateixa i amb il·lusió.

Què pot aportar Araceli Esquerra en el dia a dia de la política municipal de Puig-reig?

Més que jo com a persona, és important l'equip que formarem de persones molt vàlides i de professions molt diferents. Tots podem sumar un gran equip i un bon projecte per Puig-reig. En aquests moments és un poble que està en stand by, no hi ha projectes de futur i veig la gent poc motivada i sense il·lusió. Falta una renovació i que la gent del poble torni a motivar-se a fer coses. Fan falta projectes a l'engròs que segurament amb un mandat de quatre anys no es podran assolir. S'ha de pensar en projectes de futur i a llarg termini. Nosaltres estem treballant a elaborar aquests projectes i ens estem movent per veure com es poden dur a terme.

Diu que viu entre Puig-reig i Barcelona. Com ho farà si és alcaldessa?

Sé que pot preocupar el fet que estigui vivint entre Barcelona i Puig-reig. És clar que, si surto alcaldessa, la meva prioritat serà aquesta i la meva feina a Barcelona es veuria reduïda i podria passar setmanes senceres a Puig-reig. A més a més, penso que és molt important tenir algú al davant d'un ajuntament que durant anys s'ha mogut per la capital i que té més facilitats i més contactes. Un alcalde ha d'insistir molt a la capital i s'ha de poder moure amb facilitat pels despatxos d'on en poden sortir oportunitats i recursos. A més a més, quan jo no hi sigui hi haurà regidors i tècnics plenament capacitats. No vull que la candidatura se centri únicament en una persona, si jo no hi soc físicament, encara que potser sigui a Barcelona i treballant pel poble, hi haurà més gent.

Junts per Catalunya Puig-reig és la marca amb què es presenta. Per què no el PDeCAT com fins ara?

El 2017, amb el 21-D, la marca Junts per Catalunya Puig-reig van donar bons resultats. Nosaltres no ens sentíem identificats al cent per cent amb el PDeCAT, sinó amb el partit polític de Junts per Catalunya. Dins del partit hi ha molts independents i gent del PDeCAT perquè aglutina moltes persones. La llista que formarem està integrada principalment per independents i no som militants.

Per tant, una renovació respecte de l'actual PDeCAT que està a l'oposició del consistori?

La majoria de la gent serà nova, tot i que també hi haurà persones que fa anys que estan en política i que poden aportar-hi tota l'experiència que tenen. De totes maneres, una de les meves prioritats per entomar el repte era la renovació.

A la presentació va parlar d'un «canvi» de Puig-reig a vuit anys vista. A què es referia?

Al projecte que ha de tenir el poble, que ha d'estar definit i amb perspectives de futur. Ara mateix la sensació és que no s'ha fet res important per la gent, únicament s'ha anat passant el dia a dia. Un govern ha de governar pel poble.

Fa quatre anys Junts per Puig-reig va agafar el relleu a l'alcaldia a CiU (ara PDeCAT). Com valora aquest mandat?

M'he anat posant al dia i hem comprovat que, dels pocs projectes que s'han tirat endavant, gaire bé tots venen del mandat passat, amb Toni Clement al capdavant. La sensació és que s'han fet poques coses: la plaça Nova i el monument de la Corrida. Per a mi, no s'han fet projectes importants. Tot i que s'ha aconseguit un estalvi, creiem que els diners són per fer-los servir per a la gent, no per tenir-los a la caixa forta.

Quins són els seus projectes per governar Puig-reig?

Ara mateix no els podem fer públics perquè els estem treballant. De moment, estem tenint converses amb moltes persones per poder redactar un programa i unes accions clares per entrar a l'alcaldia. Nosaltres tenim tres línies que estem estudiant per tenir una proposta clara però prefereixo mantenir-la en l'àmbit encara.

Si no vol avançar cap projecte, digui'm quins creuen que són els àmbits en què caldria una actuació prioritària.

Per exemple, el centre de Puig-reig, el carrer Major i el carrer Llobregat, necessita una actuació urgent. Hem d'aconseguir fer-hi una rentada de cara perquè la gent de Puig-reig torni a comprar als comerços del poble.

Falten mesos per a les eleccions. En què treballen?

Aviat presentarem la llista completa perquè la gent ens conegui i ja hem començat reunions amb la gent del poble, entitats i sobretot, amb les colònies, per saber quines són les seves necessitats i a partir d'aquí treballar en el programa que s'ha de fer des del que rebem de la gent i amb una prioritat: el que posem a la llista s'ha de poder complir. Això ho tinc molt clar i vull que tothom ho sàpiga. Si governem, farem el que prometem al programa electoral, no volem enganyar.

Una de les particularitats de Puig-reig és que té molts nuclis agregats. Com ho gestionaran si governen?

Les colònies han estat descuidades i no s'hi ha anat prou en els darrers anys. Hi ha veïns de les diferents colònies que estan decebuts. Crec que són una part molt important del nucli i s'han d'escoltar totes, independentment del volum de població, i això és un repte. Hem intentat que dins de la llista hi hagi persones que s'identifiquin amb cada colònia, que també és important.

Es veu alcaldessa?

Ara no vull pensar si m'hi veig o no. Ara cal treballar tot el possible per fer-ho el millor que sabem. Esperem guanyar, però, si no ho fem, hem de tenir la sensació d'haver-ho fet el millor possible i amb molta il·lusió. Si no, no caldria ni començar.