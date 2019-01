Posen una barrera per tancar la carretera dels Rasos mentre en retiren la neu

La Diputació de Barcelona, titular de la carretera Bv-4243 de Berga a l'estació d'esquí dels Rasos de Peguera, hi ha instal·lat una barrera que permet tancar la via mentre la màquina llevaneu hi està treballant.



Fonts de l'ens provincial han explicat a aquest diari que aquesta setmana s'ha utilitzat per primer cop la barrera. Està col·locada al punt quilomètric 7. Quan la llevaneu ha d'actuar per treure la neu, s'abaixa la barrera. I quan la màquina torna dels Rasos i ja ha netejat la carretera, s'alça la tanca i el pas queda lliure una altra vegada.



Les mateixes fonts han explicat que així és vol evitar que conductors se situïn darrere de la màquina llevaneu i puguin arribar a entorpir la realització de la seva feina.



Tot i que l'estació d'esquí dels Rasos de Peguera està tancada des del 2004, a l'hivern moltes persones hi fan cap per gaudir de la neu a les antigues pistes.