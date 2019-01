El Berguedà potencia l'esport de natura amb la segona estació de trail del país

Potenciar la pràctica de l'esport a la natura al Berguedà i impulsar l'activitat econòmica amb l'atracció de més esportistes a la comarca és un dels objectius de la creació de l'estació de trail, que entrarà en funcionament a principi d'aquest any, un cop s'hagin finalitzat bona part dels serveis que formen part d'aquesta iniciativa. Ja fa uns anys que el Consell Comarcal del Berguedà, juntament amb els ajuntaments de Guardiola de Berguedà, Bagà, la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, treballen per la concreció d'aquesta proposta que aprofita els senders i circuits de muntanya que ja existeixen per potenciar el vessant esportiu que ja té el Berguedà. També s'hi ha sumat la Nou de Berguedà amb la incorporació d'un espai d'entrenament.

El projecte ja fa mesos que s'està acabant de gestar, tal com havia explicat aquest diari. La novetat és que l'estació de trail del Berguedà, la segona que funcionarà de tot l'Estat (ja n'hi ha una al País Basc), es posarà en marxa aquest primer trimestre del 2019. El conseller d'Esports del Berguedà, Abel Garcia, ha avançat a Berguedà Setmanal que en les darreres setmanes s'han estat realitzant les proves per ultimar-ne els detalls, i ara estan esperant poder disposar de bona part dels serveis que complementaran l'oferta esportiva per als corredors.

Garcia ha recordat que el tret diferencial d'aquest projecte és que els camins i circuits estaran senyalitzats i geolocalitzats a través d'una aplicació mòbil que ofereix la franquícia internacional Trail Station, de la qual forma part el Consell Comarcal Berguedà, per desenvolupar, al territori, una iniciativa que ja funciona en altres parts del món.

A més a més, l'oferta esportiva anirà acompanyada de serveis perquè els corredors puguin tenir més facilitats a l'hora de desplaçar-se al Berguedà a practicar esport. En concret es preveu que es puguin utilitzar equipaments dels municipis que formen el projecte. «És molt important oferir serveis que suposin una comoditat per als corredors. Per exemple, que si una persona o un grup ve de l'àrea metropolitana, pugui deixar la bossa en un espai abans de començar a córrer, o que quan hagi acabat, pugui dutxar-se abans de marxar cap a casa», explica el conseller Garcia. Els serveis de vestidors, dutxes i armariets es complementaran amb altres actuacions com els espais d'aparcament per a caravanes i els punts de recàrrega d'aigua i llum.

Generar activitat econòmica

L'objectiu, segons Garcia, és atraure més persones a la comarca del Berguedà «tenint en compte el potencial que tenim a nivell paisatgístic i de natura a l'hora de practicar esport». Per al conseller, «com més persones ens visitin, en aquest cas amb l'excusa de practicar esport a la muntanya, més activitat econòmica es generarà al territori».

El projecte, a banda d'incloure un total de 30 rutes amb 19 itineraris diferents amb diversos punts de sortida i arribada, que suposen gairebé 500 quilòmetres de senders, també ofereix sis zones del que s'anomenen tallers, que permetran als esportistes millorar la seva capacitat física i el seu rendiment en aspectes concrets pel que fa a l'especialitat del trail. Per a Garcia, es tracta d'oferir «tots els serveis que hi hauria en una pista d'atletisme, per exemple, però en un entorn tan diferent com és la muntanya».

El conseller Garcia ha recordat que la voluntat és que aquesta estació de trail «tingui moviment». És per això, ha anunciat, que s'organitzaran activitats de manera periòdica, ja siguin entrenaments col·lectius, competicions o bé altres tipus de propostes com ara xerrades o tallers relacionats amb el trail. La intenció és que el projecte evolucioni i s'hi puguin anar afegint noves rutes o fer canvis, en el cas que sigui necessari.

El projecte ha tingut un cost aproximat de 200.000 euros, que s'ha finançat en part amb una subvenció del Pla del Foment del Turisme de la Generalitat, del qual el Berguedà va ser un dels onze beneficiats del territori en la convocatòria del 2017.