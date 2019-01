Crida a més participació i implicació dels veïns a l'entitat

Rafael Febrero, president de l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia, va fer una crida a l'assemblea d'ahir perquè hi hagi més participació activa en els afers de gestió de l'entitat veïnal. Rafael Febrero va fer notar que dels 647 socis que té l'associació, «només n'hi ha 41 aquí» a la sala. El president veïnal va denunciar que, en general, «la gent no participa».

I això que la d'ahir era una assemblea especial. Es tractava de la número 50 de la història de l'associació, que va ser creada el 1976, com recordava l'assessor de l'entitat, l'advocat berguedà Josep Sensada. Al final de l'acte va voler donar les gràcies a les persones que al seu dia van iniciar l'entitat veïnal i l'han mantingut viva amb la seva tasca altruista.

Una d'aquestes persones és Pedro Díaz. Aquest empresari retirat que va arribar a ser regidor del consistori berguedà (a més de president del CE Berga), va ser president de l'associació en el seu moment, de la comissió de festes de l'entitat i un dels impulsors de la secció de l'entitat que gestiona els enterraments de les persones associades del barri. Díaz coincidia amb Febrero que a les associacions de veïns «cada dia hi ha menys gent i estic convençut que si no hi hagués la secció d'enterraments n'hi hauria bastant menys».