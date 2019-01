L'Associació de Santa Eulàlia reclama al govern de Berga més llum als carrers

Llanternes. Això és el que fan servir alguns veïns del barri de Santa Eulàlia de nit perquè els nous llums de leds –que s'han posat a tot Berga– no il·luminen prou. Volen més llum perquè no s'hi veuen. Aquesta va ser una de les reclamacions que, ahir, van fer a l'alcaldessa inhabilitada de Berga, Montse Venturós, els assistents a la cinquantena assemblea de l'associació de veïns, que van celebrar a l'Hotel d'Entitats. «No s'hi veu gens», va exclamar-se una veïna davant Venturós. La necessitat de més llum és una petició que el president de l'entitat, Rafel Febrero, va traslladar a la dirigent, que es va endur a la bossa una llarga llista de temes pendents.

Tot i que el consistori berguedà ha invertit 1,6 milions d'euros per canviar els llums convencionals de la ciutat per uns altres de leds (l'obra es va donar per acabada el 2017), sembla que a Santa Eulàlia els resultats no satisfan els veïns. En el torn de precs i preguntes de l'assemblea veïnal, moltes de les intervencions van ser per reclamar que hi hagi més llum perquè els actuals leds, que són més eficients i contaminen menys, no fan prou llum, segons els veïns, que van denunciar que de nit no s'hi veuen. Ho defensava també el president, Rafael Febrero, «hi ha poca llum en general», explicava a Regió7. «I hi ha llocs com a la placeta de Santa Eulàlia, on hi ha molts arbres, i els fanals són a sota dels arbres i no fan prou llum, no t'hi veus per posar la clau al pany del portal. Hi ha molta gent que va amb una llanterna petita» per veure-s'hi. L'alcaldessa inhabilitada, Montse Venturós, que va respondre a les demandes dels veïns, va dir que ho estudiaran.

Una altra de les reclamacions que van fer els veïns és la millora del ferm dels carrers i places del barri, ja que està deteriorat. L'alcaldessa inhabilitada va admetre que l'estat del ferm dels carrers de la ciutat no és bo i va informar que de cara a aquest estiu es duran a terme obres per millorar els paviments dels carrers de la ciutat per valor d'uns 300.000 euros. Així mateix va informar que el 15 de febrer entraran a treballar a la brigada 10 operaris més de l'àrea de manteniment a través de plans ocupacionals que els permetran reforçar les tasques de manteniment que duen actualment les brigades. D'aquesta manera va dir que es podrà pal·liar «una problemàtica endèmica» de falta de personal i es podran atendre més demandes pel que fa al manteniment de la ciutat.

D'altra banda, l'alcaldessa inhabilitada també va informar que Endesa està redactant el projecte per treure dues torres elèctriques de llum del bloc de pisos 53 i la pista poliesportiva.