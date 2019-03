Creen un concurs de fotografia en record de l'activista berguedana Manela Quesada

El Grup Horitzó del Berguedà i l'Associació de Familiars i Amics de Malalts Mentals (Asfam) amb el suport de l'Associació Fotogràfica Tallers d'Arts i Oficis (Aftdao) de Berga han convocat la primera edició del Concurs de Fotografia Memorial Manela Quesada. L'activista social va ser directora del Grup Horitzó, presidenta d'Asfam i activista social «en pro de la millora en l'atenció a les persones amb transtorns mentals, lluitadora per la seva inclusió social i l'eradicació de l'estigma en salut mental». Ara fa un any que va patir una mort violenta.

Aquest dilluns, els organitzadors han omplert a vessar la sala d'actes de la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga per presentar aquesta iniciativa. Grup Horitzó - Asfam han volgut fer un concurs perquè la fotografia era una de les aficions que conreava Manela Quesada segons ha explicat Montse Magnet que va compartir classes amb ella a l'Aftdao. «La Manela era una persona que feia moltes coses, era dona tant valenta i treballadora. El millor que podem fer per recordar-la» són activitats com aquest concurs. Magnet ha manifestat que és «una manera de continuar sentint-la a prop nostre».

«Aquesta és una ocasió que volem que sigui més alegre que trista» ha assegurat Jordi Garcia Petit en anunciar el certamen i el lema d'enguany: les dones valentes com la malaurada berguedana. Per la seva banda, Fede Garrido de l'Aftado ha dit que aquest certamen «és el millor homenatge que podem fer els qui la coneixíem».

El concurs permetrà particpar-hi al susuaris de l'aplicació mòbil Instagram. Les fotos s'han d'etiquetar amb el hastag #manelaGH i s'han de compartir a instagram. Es podran presentar un màxim de 5 fotografies per autor. Es poden presentar fotografies fins el dia 30 de juny.

Manela Quesada va ser una persona de llarga trajectòria al teixit associatiu berguedà. L'any 2005 va crear Asfam, una entitat que dóna suport a famílies de persones amb malalties mentals, i pocs anys després va passar a dirigir el Grup Horitzó. També havia estat vinculada a entitats culturals com l'Orfeó Berguedà i era una persona coneguda des de petita al barri vell, on va créixer. L'any 2007, l'Ajuntament de Berga li va entregar el Premi al Fet Solidari en reconeixement a la seva tasca en favor dels malalts mentals i el seu entorn familiar.