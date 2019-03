Isaac Gonfaus plega com a cap de plens i maces i el relleva Joan Sala

Canvi de cap colla dels plens i maces. El fins ara líder de la comparsa Isaac Gonfaus ha deixat el càrrec per raons personals que no han transcendit. El relleu l'ha assumit Joan Sala membre de la colla i ajudant oficial des del 2009. Joan Sala ha estat l'únic candidat per liderar la comparsa en el procés intern que es va obrir fa dues setmanes quan Gonfaus va comunicar als integrants de la colla que volia "fer un pas al costat". Mitjançant una votació secreta, en la que hi van poarticipar els 22 membres de la colla, Joan Sala va obtenir 18 vots. HI va haver també 3 vots en blanc i 1 de nul segons ha avançat l'Aquí Berguedà i ha pogut confirmar aquest diari. Tot i la seva renuncia a continuar sent cap de la colla, Isaac Gonfaus continuarà sent vestidor actiu de la colla.

En declaracions a Regio7, Joan Sala de 40 anys d'edat ha explicat que assumeix el repte de ser el cap de colla dels plens i les maces amb l'objectiu de "mantenir el nivell que hi ha" i "aportar les millores que es puguin fer i seguir treballant" pel bon desenvolupament de la comparsa i la festa

Isaac Gonfaus es va estrenar com a cap de colla la Patum del 2013. Va prendre el relleu al seu sogre en Ramon Sobrevies que ho havia estat dues dècades i que va morir l'octubre d'aquell any. A finals del 2016 va transcendir públicament una crisi al si de la colla que va acabar amb l'expulsió de tres dels seus membres per discrepàncies internes. I va marcar un punt d'inflexió que va suposar la renovació dels reglaments interns de les colles per fer-los més transparents.

Ara, el canvi al capdavant de la colla (les comparses són autònomes per prendre les seves decisions) es notificarà al patronat de la festa i al ple.