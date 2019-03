Els municipis per la biomassa posen en servei una central que és única a l'Estat

La central pública de biomassa del Berguedà impulsada per la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa (MMBB) amb el suport de la Generalitat i la Diputació ja és una realitat. Es tracta d'un projecte únic a l'Estat, segons ha declarat a Regió7 Montse Barniol, directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi la Generalitat. Ha costat 2,1 milions d'euros pagats amb diners de les administracions promotores.

El que la fa única és la seva ubicació en un polígon industrial, en aquest cas el de la Valldan, i el que fa: subministrar aigua i oli calent canalitzat directament a les empreses per als seus processos industrials. «No en tenim cap altre exemple ni a Catalunya ni a Espanya amb aquesta dimensió» deia Barniol. L'oli i l'aigua s'escalfen amb estella dels boscos públics dels set municipis que formen la Mancomunitat: Berga, Bagà, Cercs, Gisclareny, Saldes, la Pobla de Lillet i Gósol. Ahir es va poder veure públicament en servei per primer cop, encara en període d'arrencada. subministrant calor a mitja dotzena d'empreses del polígon en una jornada tècnica celebrada a Berga.

La central podrà produir un màxim de 13.872,50 Mw/h tèrmics a l'any, amb una potència instal·lada 4,6 Mw/h, en dues calderes de 2,3 Mw/h, que fan un total de 4,6 Mw/h, que equival a 500 estufes de pèl·let a 500 cases, segons ha explicat Moisès Massana, tresorer de la MMBB. La central suposarà un estalvi ambiental de 1.800 tones l'any de CO2 i tindrà un consum mínim d'entre 1.600 i 3.900 tones d'estella forestal pública. Oferirà un ampli ventall de temperatures de treball, «entre 80 graus amb aigua i 300 graus amb oli tèrmic, mitjançant una xarxa de calor».

L'estratègia de biomassa que té aprovada el Govern de Catalunya des de fa quatre anys preveu una línia per promocionar la biomassa al sector industrial. «Això ens està costant moltíssim perquè la tradició de posar calderes de gasoil o de gas, evidentment, està molt estesa, fer el canvi cap a la indústria de la biomassa està costant», va assegurar Barniol. En aquest sentit, va destacar que casos com el de la central pública berguedana «seria el salt qualitatiu que ens permetria fer uns aprofitaments de les planificacions forestals i desenvolupar polítiques de prevenció d'incendis en zones on es podria subministrar biomassa de proximitat en indústries locals».

S'han fet dues xarxes de canonades que des de la central subministren els clients de la Mancomunitat. Una xarxa és perquè hi circuli l'aigua i una altra per a l'oli tèrmic, perquè hi ha determinats graus d'escalfor que no es poden assolir amb l'aigua. La central de biomassa podrà produir calor fins a un màxim de 300 graus.