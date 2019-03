Berga, l'estelada més polèmica persisteix

A Berga, la polèmica per la retirada ordenada per la Junta Electoral Central (JEC) de llaços groc i estelades d'edifici de la Generalitat arriba en forma de déjà vu i amb la façana de l'edifici consistorial lluint llaços grocs, dues estelades i una pancarta per la llibertat dels presos polítics. Fins ahir el consistori no havia rebut cap requeriment per treure'ls.

El 4 de novembre de l'any 2016 Montse Venturós, la primera alcaldessa de Berga, també va ser el primer càrrec electe de Catalunya detingut pels Mossos d'Esquadra per negar-se dues vegades a declarar davant del jutge com a investigada per no haver retirat l'estelada del balcó consistorial en dues cites electorals el 2015 arran d'una denúncia presentada per Societat Civil Catalana.

La detenció de l'alcaldessa de Berga per part de la policia judicial, els Mossos d'Esquadra, va ser el detonant de concentracions a Berga, Manresa, Barcelona, Girona i Palma, entre d'altres. A Berga van donar suport a Venturós càr-recs que avui en dia estan empresonats com l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí (JxS) Jordi Turull, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o bé a l'exili com la secretària general d'ERC Marta Rovira o la diputada de la CUP Anna Gabriel. En aquell moment aquella detenció va saltar als mitjans de comunicació d'abast nacional.

El març del 2017 es va saber que el jutge havia arxivat la causa contra l'alcaldessa argumentant que la presència de l'estelada al balcó no podia entendre's com un acte de propaganda electoral. Tanmateix, l'Audiència Nacional va reobrir el cas el maig d'aquell any a instàncies de la Fiscalia. El 4 d'octubre del 2018, Montse Venturós va iniciar els seus sis mesos (180 dies) d'inhabilitació per ocupar càrrecs públics en ser condemnada per desobediència pel Jutjat Penal 2 de Manresa. La pena també incloïa una multa de 540 euros.

La sentència va considerar provat que la Junta Electoral de zona de Berga havia notificat el 25 de setembre del 2015 a l'alcaldessa que havia de retirar la bandera estelada, ja que el dia 27 se celebraven eleccions al Parlament. La bandera, però, va continuar onejant els dies 26 i 27, jornada de reflexió i dia de les votacions, respectivament.

El mateix va passar amb les eleccions espanyoles del 20 de desembre del 2015. Segons la sentència, la notificació de retirar l'estelada li va arribar el mateix dia 20, a les 16.45 hores. Venturós no ho va fer, i van haver de ser els Mossos d'Esquadra els van haver de retirar la bandera a les 18.30 hores.

L'alcaldessa berguedana, que va denunciar ser víctima d'un judici polític, va argumentar que la decisió de no retirar l'estelada es fonamenta en la voluntat de complir l'acord de ple del setembre del 2012 de penjar l'estelada del pal del balcó consistorial, un acord no derogat.