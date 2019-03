Berga pot ampliar plantilla gràcies a la reducció del deute

La reducció del deute del consistori berguedà, que en quatre anys ha passat d'un percentatge del 110% a un d'entre el 30% i 40%, permet cobrir places de personal necessàries per al funcionament del consistori. Aquest mes s'ha aprovat modificar i ampliar la plantilla per crear una plaça de tècnic administratiu general, una plaça de tècnic auxiliar de Recursos Humans, tres places d'administratiu, una plaça de tècnic de comunicació i una de secretaria d'alcaldia amb un cost anual de 200.000 euros. Segons ha explicat a Regió7 l'alcaldessa inhabilitada, Montse Venturós, aquest fet demostra que «no hem dedicat quatre anys només a estalviar per estalviar, necessitàvem generar múscul, i si no trèiem el pes de l'endeutament no podíem fer pràcticament res amb el llindar d'endeutament que teníem».

Aquesta mesura comporta que dues places que fins ara s'havien considerat de confiança ara passaran a ser de plantilla, estructurals . Es tracta de les de tècnic de comunicació i secretaria d'alcaldia. Per cobrir-les es farà un concurs públic de la mateixa manera que es farà amb les altres. Venturós ha explicat que el consistori, pel seu nombre d'habitants, només pot tenir dos càrrecs de confiança d'acord amb la Llei de Bases de Règim Local. Ara, consolidant aquestes dues places quedaran alliberats els dos càrrecs de confiança i ja serà el proper equip de govern qui els nomeni. «Nosaltres enteníem que un tècnic de comunicació i una secretària d'alcaldia, en qualsevol ajuntament no han de ser càrrecs de confiança, han de ser persones que treballin aquí i que hi estiguin hi hagi un govern o un altre», ha explicat Venturós.

La relació de llocs de treball del consistori, aprovada el febrer del 2015, «no cobreix suficientment les necessitat d'una ciutat de 16.000 habitants com Berga i per això fem l'ampliació». Per una banda, el consistori amplia la plantilla i convoca noves places que no estaven previstes a la relació de llocs de treball i alhora es cobreixen les places que hi figuraven però que no s'havien cobert ara com ara.

Venturós ha explicat que el 2018 el consistori berguedà va fer 22 processos de selecció de personal «gràcies, precisament, que hi ha hagut una rebaixa en el percentatge d'endeutament de l'Ajuntament». Ha afegit que això, per la Llei General de Pressupostos Generals de l'Estat, «ens permet tenir molt més personal del que podíem tenir fins ara, i fer un increment anual en el percentatge de diners que ens gastem en personal». En el capítol 1 del pressupost, s'ha convocat 2 places de professors de l'Escola Municipal de Música, un tècnic de Medi Ambient, un arquitecte, un delineant, un tècnic de Promoció Econòmica, un d'Esports, administratiu d'Esports, un de Cultura i un d'Educació.

Per a aquest 2019 s'han convocat 6 places d'agents de Policia Local i 2 caporals de promoció interna.