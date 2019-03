La Patum estrenarà enguany una aplicació per a mòbils per rebre informació de la festa

Què passa si plou durant el recorregut de la passada de Corpus? Quins són els grups que actuaran en el concert de la festa? Quin és el recorregut dels salts de la passada? O quina roba és recomanable dur per participar als salts de plens? Aquestes són algunes de les informacions que podran trobar els usuaris en la nova aplicació per a telèfons mòbils que el Patronat de la Patum ha encarregat a l'empresa berguedana La Padrina per 3.000 euros. L'aplicació serà operativa aquest Corpus, segons ha explicat a Regió7 Mònica Garcia, regidora de Festes.

Aquesta és una de les qüestions que es van debatre en la darrera reunió de patronat de la festa, divendres a la nit. L'app «és una forma d'estar connectat a la Patum», va informar la regidora Garcia. S'hi podrà trobar tota mena d'informació sobre la història de la Patum, els actes de la festa, recomanacions i també les últimes notícies al voltant de la celebració o canvis fruit d'imprevistos o de la meteorologia. En una segona fase d'aquest aplicatiu es desenvoluparan altres aspectes com la geolocalització o «altres avantatges que el facin encara més funcional», va indicar la regidora Garcia.

En la reunió del patronat es va donar a conèixer que a hores d'ara, a diferència d'altres edicions, ja hi ha les quatre parelles necessàries per fer d'administradors i que totes compleixen els requisits. Si es presenten més candidats, aleshores caldrà fer el procés de selecció habitual en funció de determinats barems.

A la reunió també es va consensuar que l'alcaldessa inhabilitada Montse Venturós participi en les seves sessions com a membre amb veu i vot (tot i que generalment no es vota), «excepte només les decisions que requereixin a posteriori una tramitació administrativa per ser aprovades, més enllà dels acords del patronat com a òrgan de participació sectorial». Aquesta és una qüestió que ja s'havia debatut al seu dia i que ara s'ha aprovat.

Finalment, enguany la flama del Canigó serà l'encarregada d'encendre els fuets de les comparses de foc el dia 23 de juny, la revetlla de Sant Joan i darrer dia de celebració del Corpus.