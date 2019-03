Berga realitza les reivindicades millores dels lavabos públics del Vall

L'Ajuntament de Berga ha iniciat els reivindicats treballs per treure de l'ostracisme els malmesos banys públics del passeig de la Indústria (el Vall). Els treballs consisteixen en la renovació dels serveis, s'han fet dues clavegures noves i es desembussa la que hi havia espatllada segons ha explicat a Regió7 l'alcalde accidental Oriol Camps. No hi havia sifons als sanitaris i ara se n'hi posaran així com també es dotarà d'unes portes noves.

Les instal·lacions elèctriques també es fan noves. Igualment s'hi farà una rampa perquè els lavabos siguin accessibles per a persones amb problemes de mobilitat. Oriol Camps ha dit que s'intentarà que l'obra estigui enllestida de cara a la Fira de Maig que enguany se celebrarà el cap de setmana del 4 i 5 de maig. Just ara fa un any que ERC va denunciar el mal estat i la brutícia d'aquest lavabos que feia (i ha fet fins ara) impossible utilitzar-los.