Gironella rep la primavera amb la Fira del Motor

Gironella va estrenar la primavera amb una concorreguda Fira del Motor que va omplir de visitants i d'animació el centre modern de la vila, l'avinguda Catalunya i els seus voltants.

Malgrat que enguany el certament no va poder oferir els habituals estands dels comerços locals que omplien el Local del Blat i les desfilades de moda perquè aquest equipament està en obres per renovar-lo i no es pot fer servir, el certamen va lluir amb llum pròpia sota un sol a estones més estiuenc que primaveral.

L'avinguda de Catalunya tancada al trànsit va ser el centre neuràlgic de la mostra on una desena de concessionaris de vehicles del poble i de la comarca hi van exposar els seus vehicles nous i d'ocasió. Va ser l'epicentre del certamen, ja que els comerciants locals van aprofitar la jornada per treure els taulells a fora i exposar els seus productes a peu de carrer. A tocar de les obres d'urbanització de la plaça de l'Estació s'hi va habilitar un espai per a les atraccions per a la canalla, un clàssic de la mostra. Mentre que les parades de productes alimentaris es van situar al carrer Balmes, carrer Farguell i el carrer del Riu. Al carrer Balmes també s'hi van ubicar les parades de les entitats. Mentre que el vestíbul de la Fundació Residència Sant Roc va acollir l'exposició de les obres presentades al concurs de dibuixos infantils per primera vegada.

El certamen multisectorial també va ser l'escenari de l'estrena de la temporada dels castellers de Berga que van actuar amb els seus companys de Santpedor.