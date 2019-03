La maduresa del jove pianista Ot Ortega sorprèn el públic en el seu primer concert complet

L'Escola Municipal de Música de Berga i ara, ja, el Conservatori dels Pirineus amaga un petit tresor entre els seus alumnes. Ot Ortega, de només 11 anys i fill de Berga, sorprèn a qui l'escolta per tal com interpreta i sent les peces que toca al piano. Aquest cap de setmana, divendres, la ciutat de Berga va poder escoltar el primer concert que feia aquest jove a la seva carrera musical. Fins ara, les seves aparicions havien estat puntuals (un petiti concert a la mateixa Escola de Música de Berga i la participació a l'escola solsonina d'estiu AIMS) i en concursos de piano, on ha quedat en els primers llocs, sovint en categories més altes que la de la seva edat. Va ser una actuació extraordinària per la finalitat que tenia: era una proposta de l'associació Ginko per recollir diners per a la investigació del càncer infantil a l'hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.

Ortega destaca per la seva maduresa davant del teclat. És cert que va fer tot el concert de memòria, sense consultar cap partitura, també que demostra una gran agilitat i que té un gran sentit musical, però el que comenten els experts és que "té 11 anys i toca com un noi de 25". Ortega va oferir un concert amb 10 peces en solitari i un preàmbul amb un trio. En el seu repertori va interpretar obres de J.S. Bach, C. Czerny, de C. Debussy, de F. Chopin i W.A. Mozart i I Albéniz, "Rumores de la caleta". Entre una part i l'altra, Ot Ortega va tocar amb dos alumnes més de l'escola, el gironellencs Carolina Rosa, flauta travessera, i Pau Farré, violoncel, i tots tres van interpretar el primer moviment del Trio en re M hob. XV núm 16 de J. Haydn.

En el vídeo que acompanya aquesta notícia es pot veure la interpretació que fa Ortega en el concert que va oferir divendres. La intervenció es fa fer sota la tutela de la seva professora al Conservatori dels Pirineus, Carme Mascaró.

La convocatòria del concert ja va superar les expectatives de l'entitat, que va veure com la capacitat de la Sala Casino, de Berga, quedava àmpliament superada. "Hi va haver gent que va haver d'estar dreta i d'altres, fins i tot, a les escales", comenta la presidenta de l'entitat organitzadora, Aurora Fernández. Però l'entitat se sentia molt satisfeta, tant per aquest èxit de públic com per la col·laboració d'Ot Ortega, Carolina Rosa i Pau Farré.

En els dos darrers anys, Ginko ha fet una aprotació a l'hospital de Sant Joan de Déu de 9000 euros, i, enguany, l'aportació encara serà més gran. Aurora Fernández, que està molt satifsfeta amb el concert dels alumnes de l'Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori dels Pirineus, assegura que enguany se superar la xifra dels 6000 euros del 2017. La xifra la donarà a conèixer en breu. Una satisfacció especial perquè en aquest cas es tracta d'ajudar a la investigació del càncer infantil, que per la reduïda incidència que té, queda fora dels paràmetres d'investigació i de desenvolupament de fàrmacs. Es tracta d'abordar les leucèmies, que és el càncer majoritari entre els infants, però també altres tipus que encara són menys freqüents.

L'entitat Ginko, entre d'altres, ha organitzat recentment una caminada amb mes de 600 participants, el concert, la venda de candeles, i, properament una altra caminada i la venda dels Leucos, una iniciativa que segueixen arran d'una nena que va tenir un càncer infantil.

L'entitat té, actualment, 150 socis, i treballa molt directament amb l'hospital infantil de Sant Joan de Déu i, per altres tipus de càncer, amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO). A l'entitat hi ha tant persones afectades per la malaltia, com familiars o amics de persones que la pateixen o l'han patit.