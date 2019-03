Berga obre el termini per participar a l'exposició col·lectiva de pintors Memorial Jacint Codina

L'Ajuntament de Berga ha obert el termini per presentar treballs a l'exposició anual col·lectiva de pintors berguedans Memorial Jacint Codina. La mostra que promou la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Berga i es portarà a terme del 14 d'abril al 5 de maig a la sala polivalent del Casino.

Fonts municipals, han explicat que els artistes interessats en exposar-hi les seves pintures hauran d'adreçar-se a la recepció de l'Ajuntament de Berga (plaça de Sant Pere, 1), abans del divendres, 5 d'abril. Els autors hauran de comunicar la intenció de participació a la mostra i hauran d'indicar el títol del quadre que volen presentar. Després d'inscriure's, els quadres s'hauran de dur al Casino. El trasllat de les obres es podrà fer els dies 8 i 9 d'abril, de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

L'organització de l'esdeveniment recomana als participants que les obres siguin de creació recent, "en la mesura que sigui possible". La mida de les obres no podrà ser superior a 20F (73x60cm), "segons el sistema de mesura internacional dels bastidors que s'utilitza per fixar les teles. En aquest sentit, es demana que els quadres es presentin sense marc i en cas contrari, es proposa que els marcs siguin lleugers. Les obres que siguin més grans d'aquestes mides, no es podran penja"r.

El dissabte 13 d'abril, a les 8 del vespre, s'inaugurarà l'exposició que romandrà oberta al públic els caps de setmana compresos entre el 14 d'abril i el 5 de maig, de 12 a 2 del migdia, i de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. Finalment, els dies 6 i 7 de maig, els pintors i pintores podran recollir els quadres de la mostra des de 2/4 de 7 de la tarda fins a 2/4 de 9 del vespre.