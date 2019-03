El Vieer Fest 2019 es farà a l'antiga fàbrica de cal Casas

La quarta edició de la Vieer Fest es farà per primera vegada dins d'un recinte, en concret a l'antiga fàbrica d'una de les colònies menys conegudes de Puig-reig i possiblement també de la comarca: cal Casas. La mostra que combina patrimoni industrial, cervesa artesana, vi i gastronomia i productes de proximitat tindrà el lloc el proper 7 d'abril. L'Ajuntament de Puig-reig organitzador de l'acte espera que la cita aplegui el miler de persones de les primeres edicions segons han explicat, aquest dimarts, en la presentació els regidors Alba Santamaria (Festes), Jesús Subirats (Cultura) i Marina Bertran (Promoció Econòmica).

La Vieer Fest d'enguany ofereix la possibilitat de visitar un complex fabril molt poc conegut: les naus de la fàbrica de cal Casas. Aquesta indústria va ser una de les primeres a sucumbir a la crisi del tèxtil a finals de la dècada dels 60 del segle XX. Esl organitzadores volen posar l'accent en l'estat actual de les naus i genera una reflexió sobre el paper que podrien tenir per utilitzar-les per a nous projectes.

L'organització també redobla la seva aposta per les cerveses artesanes. Així, enguany es comptarà amb la presència de les Cerveses Grenyut, Queer, l'Escumatent, Cerveses Guineu i Cerberus. També hi haurà la formatgeria de cal Músic, el forn de pa el Crostó, el restaurant de ca la Quica, la cansaladeria cal Feliu i la botiga.degustació Terrers. Tota l'oferta estarà ambientada per els dj's Answr, Iropi, Treska i Titi Calor (nom artístic d'Anna Baqués) una dj barcelonina que aquest any actuarà al Sònar. Com a activitat complementària també hi haurà un taller infantil