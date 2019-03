El Consell Comarcal del Berguedà presenta un pressupost rècord amb 23,3 milions d'euros

El govern del Consell Comarcal presenta el pressupost més alt de la seva història aquest 2019 per un import de 23,3 milions d'euros segons ha explicat el president comarcal Josep Lara davant dell consell d'alcaldes berguedans que aquest dijous s'han reunit a la Pobla de Lillet. El 2018 aquesta xifra va ser de 14,8 milions d'euros.

L'increment del pressupost del Consell per enguany es deu a l'augment del capítol d'inversions amb les actuacions del programa de millores patrimonials que gestiona i adjudica l'ens a diferenst municipis amb ajudes del fons Feder. I, especialment per la construcció d'una planta de triatge, valorització i compostatge pressupostada en 4,5 milions d'euros que es pagarà amb ajudes de l'Agència Catalana de Residus. El conseller de Medi Ambient Xavier Francàs ha dit que "a dia d'avui per desgràcia aquests terrenys encara no els tenim". El pressupost preveu també 150.000 euros per comprar el sòl necessari. Fins ara el Consell ha volgut comprar uns terrenys al costat de l'abocador però no ha estat possible. També s'ha intentat ocupar uns terrenys al futur polígon comarcal de Rocarodona a Olvan. Tanmateix la urbanització d'aquests terrenys no s'ha desencallat i podria endarrerir-se encara un any més, fins el 2020.



La planta de triatge que s'ha inclòs al pressupost suposa la meitat del total del capítol d'inversions que ascendeixen a 8,2 milions d'euros i que inclouen 450.000 euros per dur a terme l'onzena fase d'ampliació de l'abocador comarcal de Font Ollera per poder-hi continuar abocant-se deixalles; 400.00 euros per a la construcció d'àrees de contenidors. Als càmpings de la comarca; 534.790 euros en millora de camins i inversions que ja e troben en fase de licitació i conegudes com la reconstrucció del teatre de Viladomiu Nou (Gironella) amb 711.474 euros o la rehabilitació del xalet del Catllaràs de la Pobla obra d'Antoni Gaudí amb 543.853 euros, entre d'altres.

El president del Consell Josep Lara ha exposat als alcaldes les principals línies del pressupost 2019 que s'ha de portar a l'aprovació del ple d a principis d'abril. Es manté la línia de crèdits adreçada als ajuntaments ampliant al dotació fins a 1 milió d'euros i es duran a terme "les inversions necessàrie súper acabar d'implantar el nou model de recollida de residus" amb les illes que falten i la construcció d'una planta de triatge i compostatge.

En relació al 2018 es doblarà l'aportació a la línia d'ajudes a les entitats sense ànim de lucre i s'executaran les inversions subvencionades pel Feder i dels plans de foment de turisme o la introducció d'una partida destinada a pressupostos participatius en l'àmbit de l'educació. A més "a l'espera del procés d'implantació de la Diputació de Barcelona, realitzaren un acord marc per poder facilitar, si s'escau, la contractació del gestor d'expedients electrònic".

Noves línies de transport

Una de de les accions que preveu el Consell és crear una línia d'autobusos des de Berga per anar a la Universitat Autònoma els divendres i els dilluns com a prova pilot amb l'objectiu que hi hagués un servei diari consolidat i una altra fins a la Universitat de Vic "per facilitar el transports dels estudiants" . També Es vol potenciar la línia de Manresa a Bagà ja que el proper curs escolar oferirà el cicle formatiu de grau superior (ja existia el de grau mig) d'activitats fisico-esportives al medi i es creu necessari incrementar els transports segons ha explicat el conseller d'Esports i Transports Abel Garcia. Totes aquestes demandes s'han fet arribar a la Generalitat que és qui haurà d'autoritzar-ho. Abel Garcia ha explicat que també es posaran en marxa dos projectes pilot per millorar el transport a la demanda de Gósol, Saldes i Vallcebre i els de la Pobla i Castellar amb Guardiola destinades a turistes.

Una altra de les accions que preveu és una línia d'inversió per als municipis per habilitar aparcaments en zones de caravanes i autocaravanes. "El que volem fer és seguint la mateixa línia de l'estació de trail, apropar i millorar aquets tipus de turisme que sabem que cada vegada va a més arreu d'Europa i també a Catalunya i el Berguedà" ha comentat el conseller d'Esports i Transports Abel Garcia. "Volem facilitar als municipis que ens presentin un projecte turístic-esportiu que veiem sòlid" fer aquestes zones que assumirà el Consell Comarcal. Aquestes zones tindran una càrrega elèctrica, càrrega hídrica i de buidatge de químics.