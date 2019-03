La regidora Dolors Tous serà la número 2 de la llista d'Esquerra a Berga

Dolors Tous, de 64 anys i actual regidora del grup municipal d'ERC a Berga, serà la número 2 d'aquesta candidatura que encapçala Ramon Camps als comicis del 26-M. La formació ha presentat aquest dijous a la nit, la majoria de les 22 persones que l'integren, la meitat dones i l'alre meitat homes.

Aleix Camprubí, presidnet local dels republicans ha destacat que la llista combina l'experiència de persones com la pròpia Tous, l'exbatlle Josep Xoy o el que havia estat regidor als 80 Adolf Cid amb la joventut i la renovació. En aquesta llista hi ha 7 persones que no superen els 30 anys, 5 d'aquestes ocupant posicions entre els 10 primers a la llista. Aquesta desena de persones tenen una mitjan d'edat de 37 anys. El número 3 l'ocuparà Marc Pons de 28 anys, el 4 Cristina Vela de 24, el cinc Ali Mohamed de 41, el 6 Mònica Duran de 22 anys, el 7 Marc Olònia de 27, el 8 Maritxell Almà de 40 anys; Josep Pont amb 52 anys serà el 9 i el 10 l'ocupa Liliana Cedeño de 33 anys.

La candidatura dels republicans s'ha presentat a la plaça dels Païssos Catalans de Berga