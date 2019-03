El comiat a l'alcalde Agustí Ferrer esdevé un homenatge al seu vessant més humà

Savi, d'esperit inquiet, de conviccions profundes, patumaire... Entre tots els qualificatius que poden acompanyar l'exalcalde Agustí Ferrer Gasol, conegut com l'Agustí de Cal Ros, el que destacava ahir era el de proper. Berga va acomiadar qui va pilotar l'Ajuntament de la ciutat entre el 1987 i el 1991 en un funeral que es va convertir en un homenatge a la seva qualitat humana i que va omplir l'església de Sant Pere. El comiat a Ferrer no només va congregar nombrosos berguedans que l'havien conegut i les amistats que havia cultivat al llarg de la seva vida, amb el seu tarannà proper i afable, sinó també representants polítics de tots els colors, que van destacar, des que van saber que havia mort, el seu caràcter empàtic.

El funeral que va tenir lloc ahir a la tarda traspuava el seu tarannà, i va ser senzill en les formes i car-regat de simbolismes. En primer lloc, l'Ajuntament de Berga va donar al comiat un caràcter institucional, i l'alcaldessa inhabilitada, Montse Venturós –amb la vara d'alcalde–, acompanyada dels regidors –del govern i l'oposició– i el macer de la ciutat van sortir del consistori en una comitiva encapçalada per la seva dona i una de les seves filles en direcció a l'església de Sant Pere. Agents de la Policia Local i la brigada municipal van ser els encarregats de portar el fèretre, que va entrar per la porta principal del temple, un fet molt poc habitual en els funerals a Sant Pere.

Quan la comitiva entrava, sonava per la megafonia de l'església el Rèquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, la darrera creació del genial compositor austríac, peça que també es va sentir en finalitzar el funeral. Un detall del comiat d'ahir que connotava la passió de Ferrer per l'art, tot i que era, sobretot, un lector voraç i amant de la literatura en majúscules. De fet, ell mateix escrivia, tot i que –a part d'articles– només havia publicat el llibre de gastronomia La taula amiga. Els coneguts més propers asseguren que a casa guardava alguns manuscrits d'una qualitat literària notable de temes que l'apassionaven, com Berga. De fet, els assistents al funeral van poder copsar la seva facilitat per l'escriptura, amb un recordatori escrit per ell mateix titulat Llegat. Un poema dedicat a la seva família.

En el funeral no només hi havia una àmplia representació del govern i els partits de l'oposició, sinó també d'antics regidors i líders polítics. I és que hi van assistir tots els exalcaldes de la ciutat. Des de l'alcalde més longeu d'ençà la democràcia, Jaume Farguell, del que va ser rival polític al final dels 80 i al principi dels 90, passant per Josep Maria Badia i Juli Gendrau. També hi havia l'exsocialista Ramon Camps, que havia fet tàndem amb Agustí Ferrer quan aquest va esdevenir alcalde amb l'ABI (Alternativa Berguedana Independent), un partit polític sorgit a Berga per una divisió de Convergència i Unió. Entre els assistents, també hi havia rostres coneguts del món acadèmic i la cultura, com Màrius Rubiralta, catedràtic manresà de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona; Carles Farràs, arquitecte de la Sagrada Família; i el director del programa 30 Minuts de TV3, el periodista Carles Solà.

L'acte de comiat va ser oficiat pel mossèn Josep Vila Gangonells, que, precisament, va destacar el vessant més humà de Ferrer. «La seva empremta serà recordada durant anys. Era una persona entregada a la terra i a la ciutat», destacava.

Entre les seves passions també es compta la Patum i, sobretot, la guita grossa. De fet, quan els assistents marxaven de l'església de Sant Pere es va sentir pels altaveus el repic típic del tabal que fa quan surt la guita.