C-16: Mesures especials per encabir el trànsit

Mesures especials de trànsit. Aquest és el nom que rep el dispositiu que el Servei Català del Trànsit munta a la carretera C-16 entre el final de l'autovia a Berga fins a Cercs, el tram amb carrils lents, des de l'època dels bolets fins a Setmana Santa, per tal «d'augmentar la capacitat viària fins on és possible», segons expliquen a Regió7 Jean Peña, responsable de gestió de trànsit i del Centre d'Informació Viària del Servei Català, i Núria González, cap de sala del Civicat.

La intensitat mitjana diària de vehicles per aquesta via se situa els caps de setmana de la tempora d'esquí en uns 20.000, la majoria provinent de Barcelona i l'àrea metropolitana que volen accedir o tornar del Pirineu. Les mesures especials faciliten que la via pugui engolir el màxim possible de trànsit en un intent d'evitar que les cues siguin més grans del que són. La senyalització especial «és mòbil i temporal». Es fa en l'operació sortida en sentit nord els divendres a la tarda i els dissabtes al matí, i en la de retorn en sentit sud els diumenges, quan es concentra un elevat volum de trànsit. «Actuem sempre en una franja horària de màxima intensitat i aquells dies de sortida o de retorn en franja horària de màxima mobilitat».

La logística de les mesures especials en aquest tram de la C-16 (la col·locació i retirada de cons i plafons informatius a cura de l'empresa que té la concessió del servei) es fa quan no hi ha problemes de circulació. «Ho fem amb trànsit obert, això vol dir que no el tallem, per tant hem d'actuar quan no hi ha problemes. Ho fem en coordinació i protegits per una patrulla dels Mosos d'Esquadra». Les mesures especials consisteixen a eliminar el carril lent, que, en condicions normals, els dies laborables, serveix per avançar el trànsit de vehicles pesants que els caps de setmana tenen restriccions de circulació per aquesta via. «S'ha demostrat empíricament que quan tot el trànsit va en un sol carril i a una velocitat constant, la carretera té més capacitat. Fins i tot hi ha estudis que diuen que la velocitat més idònia perquè puguin circular més vehicles per hora (això seria la intensitat) és a 80 quilometres per hora». L'experiència ha demostrat als gestors del trànsit que els caps de setmana la circulació de turismes per les vies lentes «empitjora» la capacitat de la via, perquè, quan s'acaben, es forma un coll d'ampolla que embussa la circulació i es generen situacions de risc. «Hem comprovat que l'anul·lació de la via lenta fa que el trànsit sigui més fluid i uniforme, laminar i ajuda que la retenció sigui menor». Expliquen que, si bé «les reten- cions no desapareixen, sí que disminueixen al màxim».

Una altra de les actuacions és l'anul·lació dels accessos centre i nord a Berga per l'operació tornada amb l'objectiu d'evitar que els vehicles que circulen per la via hagin de fer girs a l'esquerra.

A més, es mobilitzen furgonetes equipades amb unes càmeres que transmeten dades de l'estat del trànsit en temps real.