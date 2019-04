Finalitza la inhabilitació legal de Montse Venturós, que es prepara per a la reelecció

Avui, dilluns dia 1 d'abril s'ha acabat el període d'inhabilitació legal de Montserrat Venturós, l'alcaldessa de Berga que va abandonar el càrrec el passat octubre després d'acatar la sentència judicial que l'obligava a apartar-se oficialment del consistori pel cas de l'estelada. A través de les xarxes socials, Venturós ha anunciat la finalització d'aquest període d'inhabilitació, tot i que ha recordat que no suposarà la recuperació de "la condició legal d'alcaldessa" si no és que els berguedans així ho decideixen a les urnes. Tal i com ja fa uns dies va fer-se públic, Venturós opta a la reelecció a les properes eleccions del 26 de maig.





Avui s'acaba oficialment la inhabilitació que em van imposar per obeir la voluntat popular. Durant aquests sis mesos he continiat obeint el mandat popular. Una immensa majoria social berguedana ha neutralitzat aquesta inhabilitació. Anar-hi, anar-hi i anar-hi. ???? pic.twitter.com/pELseIy0NJ — Montse Venturós (@venturosm) 1 d'abril de 2019

En el mateix comentari a les xarxes, Venturós ha lamentat que tot i acabar-se els sis mesos d'inhabilitació "imposats per la justícia espanyola", en realitat seran vuit mesos, fins a finals de mandat, ja que tot i que s'hagi finalitzat el termini,. De totes maneres, però, ha assegurat que. Segons Venturós, s'ha "derrotat políticament la inhabilitació" fent referència a que "s'ha continuat actuant d'acord amb allò que els ciutadans havien escollit: que jo fos l'alcaldessa de la ciutat", tot i que les funcions com a alcalde accidental les ha realitzat el regidor Oriol Camps des de que va fer-se efectiva aquesta inhabilitació.per a la qual la gent de Berga em va escollir", fent que la CUP es convertís en la llista mes votada als comicis del 2015. És per això que ha volgut agrair a les entitats que s'han aplegat a través de la Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics i a totes les persones que "han entès que el que estava en joc era la voluntat popular".L'objectiu de Venturós i de l'equip que concorrerà a les eleccions sota les sigles de la CUP és la de "revalidar la confiança amb un projecte de ciutat que continuï amb més impuls allò iniciat fa quatre anys".