Fuives celebra una peculiar bessonada

Una femella de guarà català, una espècie de ruc característica de Catalunya, ha tingut bessonada, un fet extraordinari en aquesta espècie. Joan Gassó, criador de rucs catalans a la finca de Fuives, a Olvan, celebra que tant la mare com les cries es trobin en perfecte estat de salut i sense cap rebuig.

Fuives es caracteritza per la feina realitzada durant més de cinquanta anys en la cria del ruc català, una espècie en perill d'extinció, segons el seu responsable. A Catalunya en queden aproximadament 300 exemplars. Joan Gassó explica que només a Fuives en tenen un centenar; per tant, «és una raça mol reduïda que podria acabar desapareixent en els pròxims anys si no hi ha una millora de les condicions».

De tota manera, el mes de març passat, Fuives va poder viure el naixement d'una bessonada, un mascle i una femella. «No és la primera vegada que tenim bessons, però no és gens habitual», assegura Gassó. «El fet extraordinari és que normalment un dels dos nascuts mor durant el part, o la mare en rebutja algun d'ells o fins i tot alguna de les cries no aprèn a alletar-se i també acaba morint, però aquest no és el cas d'ara», afegeix.

Els petits rucs tenen gairebé un mes de vida, temps suficient per comprovar que han pogut créixer en perfectes condicions i «la mare sembla que no en rebutja cap dels dos», diu Gassó.

Cada any, a Fuives, a partir del 15 de març fins a aproximadament a mitjan mes de juny, intenten que un mascle engendri almenys cinc femelles per tal de tenir, així, una quinzena de naixements anuals. De fet, ara hi ha altres burres que pariran aviat.

Gassó explica que «el naixement de rucs no evita el perill de desaparició del guarà català». Assegura que cada vegada hi ha més dificultats per a la venda de l'animal, i la supervivència del negoci, a causa de la manca de suports econòmics, està amenaçada. Gassó assenyala que, a més a més, ara tenim una època de sequera que encareix l'alimentació.

El departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca dona una subvenció per intentar preservar amb les millors condicions possibles el ruc català. Des dela mateixa Generalitat s'ofereixen altres ajudes econòmiques. Malgrat això, Gassó explica que és molt difícil mantenir un centenar d'animals diàriament, i assegura que «les persones no volen comprar rucs, se'n venen pocs, i no ajuda a salvar l'espècie».

D'altra banda, Gassó, al·lega que aquesta feina desapareixerà un cop ell la deixi. «És un gran compromís vital per a mi, però també econòmic per a qui vol tenir un ruc català».

Gassó és el fill del fundador de Fuives, també Joan Gassó. Ara bé, assegura que després d'ell ja no hi ha descendència perquè es faci càrrec dels animals i de la preservació de l'espècie.

Fuives subsisteix «pràcticament» de les visites dels turistes, de la venda de productes realitzats amb llet de burra, com sabó o crema hidratant, i també de la petita venda de l'animal.