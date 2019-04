L'alcalde de la Pobla de Lillet els darrers vuit anys, Vicenç Linares, opta a la reelecció

L'actual alcalde de la Pobla de Lillet, Vicenç Linares, opta a la reelecció i es tornarà a presentar als comicis del proper 26 de maig. El batlle, ha explicat a Regió7 que després de pensar-s'ho detingudament i de reflexionar-hi unes setmanes, ha decidit tornar a encapçalar la llista del PDeCAT, aquesta vegada sota les sigles de Junts per la Pobla de Lillet amb l'objectiude continuar els projectes iniciats durant els dos darrers mandats.

Linares governa al municipi des del 2011, tot i que la seva trajectòria al consistori remunta a finals de la dècada dels 80. Des de llavors havia estat regidor de l'equip de govern amb l'alcalde Josep Bober fins que va passar a l'oposició, el 1999, on hi va estar tres mandats. El 2011 les urnes van donar-li la victòria agafant el relleu a l'alcaldia a Carme Rosell, del PSC, «en un moment molt delicat pel poble», recorda Linares, principalment, per l'elevat deute de les arques municipals. «En aquests dos darrers mandats hem aconseguit rebaixar considerablement aquest deute», assegura, que en sis anys -perquè hi havia dos anys de carència amb els crèdits concedits- ha passat dels més de 2,6 milions d'euros a gairebé 1,2 milions d'euros. «Alguna cosa crec que hem fet bé», considera.

«Ho he estat reflexionant i tenia alguns dubtes a l'hora de decidir si em tonaria a presentar o no», diu Linares que s'ha jubilat fa poc, «però finalment he pensat que tenia ganes d'intentar continuar els projectes iniciats els darrers vuit anys, com l'aprovació definitiva del POUM o les obres de restauració del Xalet del Catllaràs», entre d'altres. ha explicat. En declaracions a aquest diari, Linares ha assegurat que «espera governar de nou per tenir un mandat amb més alegries». A Linares l'acompanyarà el fins fa poc cap d'àrea dels Agents Rurals al Berguedà, que també s'ha jubilat recentment. Actualment, Linares també és conseller comarcal de les àrees de turisme i hisenda pel PDeCAT que governa amb el PSC a l'ens.