Masella anuncia que tindrà oberta l'estació fins després de Setmana Santa

L'estació va ser la primera d'obrir portes i espera ser l'última de tancarles. La disposició de les seves pistes, en el 90% a la cara nord, fa que disposi de millors condicions de neu. La majoria de les pistes passen per zones arbrades, factor que també contribueix segons els responsables de les pistes a tenir millors condicions.

Quan algunes de les estacions pateixen (Port del Comte va tancar fa una setmana), els responsables de Masella asseguren que poden oferir un bon estat de neu. A part dels elements citats, recorden que les seves pistes es troben a una altitud elevada, a una cota màxima de 2.535 m.

En aquest tram final de temporada, quan les temperatures s'han situat en la part alta dels registres històrics i sense pluja, Masella recorda als esquiadors que fa 150 dies que està oberta (dissabte es va arribar a aquesta xifra després que per primer vegada obrís el dia 1 de novembre). Com és habitual en el tram final de la temporada entre les estacions, ofereix descomptes: un passi al preu de 145 euros per a tot el tram final.