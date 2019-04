«Berga necessita gent que treballi per solucionar els problemes que té, que en són molts»

El candidat, a qui «apassiona» la política, opina que a Berga li cal una sacsejada dinamitzadora i espera saber mobilitzar l'electorat perquè confiï en la seva proposta, com també creu que no ser de Berga no li serà un hàndicap

Abel Garcia és graduat en Història per la UAB. Treballa de cap d'Esports a l'Ajuntament de Mollet del Vallès i també havia estat assessor de l'àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona. Actualment és regidor a la Pobla de Lillet, vicepresident segon del Consell Comarcal del Berguedà, on gestiona les carteres d'Esports, Comunicació, Transport i Turisme Actiu gràcies al pacte de govern establert entre el PSC, el PDeCAT i Demòcrates en l'inici d'aquest mandat. A més, és president del Consell Esportiu del Berguedà. Va ser regidor de govern i primer tinent d'alcalde de la Pobla de Lillet del 2004 al 2011. Viu en parella a Sabadell i té una filla de 5 anys. Cada dia es lleva a 2/4 de 6 del matí per anar a córrer, una pràctica que li va bé per ordenar les idees a més de per entrenar-se, perquè és assidu de curses de muntanya d'ultra distància.

Què hi fa un poblatà d'alcaldable a Berga?

[Somriu] Treballar per Berga, aprofitar l'oportunitat que se m'ha donat de transformar una ciutat que per a mi sempre ha estat el referent [...].

Això vol dir que el PSC no té efectius a Berga? El 2015 ja van presentar una persona de fora.

No és fàcil fer llista del PSC a Berga. Formar part d'una llista que l'únic que planteja es millorar la ciutat hauria de ser engrescador. Crec que ens han de conèixer més, les sigles són le sigles però les llistes les fem persones. No haurien de dir-me que sóc valent per presentar-me pel PSC. A la Pobla no m'ho van pas dir i segur que no els ho diuen als del PDeCAT o a Esquerra.

Vol dir que suposa risc representar el PSC a Berga?

No ho sé. La nostra és la seu que més han pintat els últims temps i els que més insults hem rebut, com també escrits anònims que han fet arribar a alcaldes. Això ho fa més difícil. Però no vull anar de víctima. Estic content perquè gent molt jove ha fet el pas i hem recuperat persones que van marxar en el moment que a Berga vam viure la pitjor crisi, com l'exregidor Joan Josep Guillén o Joan Fígols.

Creu que els votants de Berga el coneixen?

[Somriu] Espero que em coneguin. Quan em preparo per una cursa entreno fins a l'últim moment. Penso fer el mateix perquè em coneguin.

Quines dificultats li suposarà no viure al Berguedà?

Els resultats ho marcaran. Si sóc alcalde viuré a Berga i si sóc regidor depèn de la dedicació que hagi de tenir. Em comprometo a treballar i si he de signar un contacte amb la ciutat, el signaré.

El 2015, el PSC va obtenir els pitjors resultats a Berga, amb 517 vots, quedant-se amb un sol escó. El 26-M, milloraran?

Sí, sí.

Quins objectius es fixen?

Els màxims. Mobilitzar gent que segurament el 2015 es va quedar a casa. Al final l'objectiu és millorar la ciutat.

Els resultats del PSC en aquestes eleccions a Berga seran bons a partir de...?

A partir de 3 regidors, però el nostre objectiu és ser la força més votada. Hem de fer autocrítica sent conscients que potser fins ara no hem donat les respostes que es requerien, però estem treballant per tenir un bon equip. Em veig capacitat per liderar-lo. Estic molt segur de la capacitat que tenim per fer les coses bé.

Com aconseguiran ser la llista més votada?

Mobilitzant part del 40% de gent que el 2015 no va votar. Hem de demostrar que els que hem decidit fer el pas serem útils per resoldre els problemes. Berga necessita persones que treballin per solucionar els problemes que té, que en són molts.

Com valora la feina que ha fet el seu grup municipal del PSC aquest mandat?

Suposo que hi va haver un moment de separació però no hem volgut soroll, no volem fer mal a ningú. La Rosalia [Monroy, actual regidora] ha anat fent la seva, i el partit també. No hi ha comunicació a escala política des de fa molt temps. A escala personal, sí. A la Rosalia la respecto moltíssim, ens coneixem d'abans i li tinc estima. La part política no em toca valorar-la a mi.

Els ajudarà la feina feta o bé serà un llast el que no s'ha fet?

Si realment els debats a l'Ajuntament de Berga haguessin anat en clau del que ens interessa a nosaltres, que és que es parlés de Berga, podria ser. Però crec, que en el debat d'aquest mandat, del que menys s'ha parlat és de Berga i de les necessitats de la seva gent.

No hi hagut millores a Berga aquests 4 anys?

Per mi no. S'ha eixugat un deute, però el preu que s'ha pagat és el d'una ciutat parada 4 anys i s'han agreujat altres problemes fruit de la inestabilitat del govern.

Què li fa falta, a Berga?

Que realment torni a ser el motor de la comarca i indirectament de la Catalunya Central. Tenim un diamant en brut, súper potent per treballar-lo, per la seva situació i comunicacions, els seus paratges, la gent, les entitats, etcetèra. Es tracta d'activar tot això i reactivar la ciutat econòmicament i comercialment. Posar-la en un lloc de destinació turística, perquè té uns potencials enormes. Però, és clar, quan pares la màquina de la institució més important, el que hi ha al costat baixa.

Berga no ha exercit la seva capitalitat?

No. Per exemple, a quants programes FEDER ha optat l'Ajuntament de Berga? A cap. En canvi, el meu municipi, la Pobla, que és molt més petit, s'hi ha presentat. I l'Ajuntament també té un alt nivell d'endeutament, però s'ha espavilat, tots hi hem ajudat, hem sumat esforços. M'agrada convertir els entrebancs en reptes. Pot un entrebanc tenir un endeutament elevat? Sí, però també és un repte moure't per trobar finançament per fer coses.

Què ha de fer un Ajuntament com ara el de Berga?

Li toca facilitar les actuacions més propícies per atraure capital, comerç, i una cosa portarà l'altra. El primer motor de la ciutat és l'Ajuntament i ha de tibar. Sóc un defensor de la despesa pública perquè és generadora d'activitat a altres sectors, soc molt keynesià. Si ens hem d'endeutar, mirarem els límits i ens endeutarem sense tirar la casa per la finestra. Es farà una política de bona gestió i equilibrada. Això sí: no cauré en tancar la caixa . L'obriré perquè entrin ajudes i perquè surtin diners per invertir en allò necessari. Perquè, si no, què fa un ajuntament?