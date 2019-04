La junta electoral demana a l'Ajuntament de Berga que retiri els símbols independentistes

La Junta Electoral de Zona de Berga ha decidit aquest dimarts requerir a l'Ajuntament de Berga la retirada dels símbols independentistes que llueixen a la façana del consistori, és a dir, del cartell a favor dels presos polítics, dels llaços grocs i de la resta de símbols independentistes com l'estelada.

Aquest requeriment arriba després que el passat dissabte, el representant del Partit Popular a Berga, Joan Antoni López Noguera, presentés una instància a la junta electoral per garantir la neutralitat política dels poders públics durant la campanya electoral que s'iniciarà properament. La junta ha fet saber a través d'una notificació a l'alcalde del consistori, Oriol Camps -tenint en compte que Montserrat Venturós va quedar inhabilitada justament per no retirar els símbols independentistes en campanya electoral- que disposen de 48 hores per retirar el material esmentat. És a dir, el termini finalitzaria aquest dijous. Aquesta tarda està previst que el govern es reuneixi per prendre una decisió sobre la demanda que els fa la junta electoral.

La junta electoral també ha demanat a l'Ajuntament de Puig-reig que retiri la pancarta que fa referència a la llibertat dels presos polítics en un termini de 24 hores.