Montse Venturós: «La condició real d'alcaldessa no l'he perduda mai»

Ahir, dilluns, 1 d'abril, finalitzava el període d'inhabilitació legal de Montserrat Venturós, elegida alcaldessa de Berga el juny del 2015, i que va abandonar el càrrec el 4 octubre passat després d'acatar la sentència judicial que l'obligava a apartar-se oficialment del consistori per no retirar l'estelada del balcó consistorial en períodes d'eleccions, tal com li havia requerit la Junta Electoral.

Ahir, a través de les xarxes socials, Venturós va anunciar la finalització d'aquest període d'inhabilitació, tot i que recordava que l'acabament de la condemna no suposarà la recuperació de la condició legal d'alcaldessa si no és que els berguedans així ho decideixen a les urnes. Tal com ja fa uns quants dies va fer-se públic, Venturós optarà a la reelecció a les properes eleccions del 26 de maig liderant de nou la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) a la capital del Berguedà.

En el mateix comentari a les xarxes, Venturós posava de manifest que, tot i que aquesta inhabilitació «imposada per la justícia espanyola» era de sis mesos, que justament ahir van acabar-se, s'allargaran realment vuit mesos, concretament fins a final de mandat, ja que tot i que s'hagi finalitzat aquest termini que recollia la sentència, no pot reprendre les obligacions com a cap de l'executiu local, ja que va ser apartada del càrrec públic, i també va deixar l'acta de regidora obtinguda el juny del 2015, després de guanyar els comicis.

De totes maneres, però, Venturós manté que «la condició real no l'he perduda mai i la continuaré exercint fins a final de mandat». Segons ha assegurat, s'ha «derrotat políticament la inhabilitació» fent referència que «s'ha continuat actuant d'acord amb allò que els ciutadans havien escollit: que jo fos l'alcaldessa de la ciutat», tot i que les funcions com a alcalde accidental les ha entomat el regidor Oriol Camps des que va fer-se efectiva aquesta inhabilitació.

Venturós considera que «la gent ha aconseguit que durant aquests sis mesos hagi pogut continuar exercint la responsabilitat política per a la qual la gent de Berga em va escollir», en fer que la CUP es convertís en la llista més votada fa gairebé quatre anys. És per això que ha volgut agrair a les entitats socials, especialment a les que s'han aplegat a través de la Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics i a totes les persones que «han entès que el que estava en joc era la voluntat popular», entre aquestes també va fer referència «a les que són de partits o tenen pensaments diferents del meu». Venturós va criticar la seva inhabilitació, que ha viscut «enmig d'un context d'involució democràtica, d'amenaces judicials contra funcionaris i contra electes, i d'una campanya mediàtica que volia ridiculitzar i banalitzar l'aposta que hem fet per la desobediència com a forma de respectar la democràcia».

L'objectiu de Venturós i de l'equip que concorrerà a les eleccions sota les sigles de la CUP és «revalidar la confiança amb un projecte de ciutat que continuï amb més impuls allò iniciat fa quatre anys».