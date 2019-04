El Ball de l'Àliga fa dansar més de 8.000 infants a Barcelona

Més de 8.000 nens de 7 i 8 anys de dos centenars d'escoles de Barcelona han protagonitzat aquesta setmana l'espectacle del projecte educatiu Dansa Ara, que impulsa l'Ajuntament de Barcelona per promoure la dansa entre els infants. Entre d'altres peces, de molts estils musicals diferents, els nens van ballar una de les melodies més simbòliques de la música tradicional catalana: el Ball de l'Àliga de la Patum de Berga.

Com es pot veure al vídeo, el Palau Sant Jordi va omplir-se de nens per a posar en escena aquest muntatge, que també va atraure la presència de familiars a l'estadi esportiu, així com també d'autoritats com l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.