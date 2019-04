Berga crearà un protocol per detectar casos de violència sexual en espais d'oci

L'Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d'elaboració d'una guia de recomanacions i d'un protocol local per a la prevenció, detecció, actuació i recuperació davant les violències sexuals en espais d'oci. Es tracta d'una actuació que es portarà a terme a través d'un procés deliberatiu mitjançant l'ús de metodologies participatives basades en criteris de diversitat, inclusió i legitimació democràtica. La creació del protocol compta amb l'assessorament de l'observatori Noctambul@s i la Diputació de Barcelona i preveu la implicació de diversos agents de la ciutat per promoure la implementació i l'eficàcia d'aquesta eina.



Grups de treball especialitzats i d'interès

L'elaboració del protocol d'actuació per al tractament de les violències sexuals en espais d'oci es realitzarà a partir de tres grups de treball: una comissió política que determinarà els límits i les potencialitats del protocol abans de l'elaboració del document; un grup motor integrat per personal tècnic i especialitzat que s'encarregarà de concretar les tasques relacionades amb la programació, el públic objectiu, el mapa d'agents del municipi, la coordinació i les estratègies de difusió del protocol; i una comissió participativa formada per col·lectius i entitats que hagin treballat aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere i per la població en general interessada en la matèria en qüestió.



Fases d'elaboració del protocol

Tal i com han explicat fonts del consistori, el protocol consta de vuit fases que es desenvoluparan durant els propers mesos: (1) informativa, (2) formativa, (3) prospectiva i diagnosi de la realitat del municipi, (4) elaboració de les línies estratègiques, (5) elaboració i redacció del protocol, (6) redacció del circuit, (7) avaluació, seguiment i validació (8) i comunicació. Actualment, el protocol es troba en la fase informativa per donar a conèixer el procés d'elaboració del document entre els agents que participaran en la implementació del mateix. Es tracta d'una presa de contacte que permetrà detectar el nivell de sensibilització en l'àmbit de les violències sexuals i la confecció de les següents fases del procés de creació i desenvolupament del protocol. En aquest sentit, el divendres, 5 d'abril, es realitzarà una sessió participativa adreçada a les entitats locals i al públic general amb l'objectiu de promoure el coneixement de les eines de les quals disposarà la ciutat per tal de detectar i afrontar situacions de violència sexual en l'àmbit de l'oci. La sessió és oberta a tothom i es farà a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga, a les 7 de la tarda.