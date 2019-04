Puigdemont i Jordi Sabata, candidat de Junts per Berga, es reuneixen a Brussel·les

El candidat a l'alcaldia de Berga per Junts per Berga a les properes eleccions municipals, Jordi Sabata, s'ha reunit aquest dimecres amb Carles Puigdemont a la Casa de la República de Waterloo, a Brussel·les. L'alcaldable s'ha trobat amb el president a l'exili amb l'objectiu de compartir el projecte amb el qual vol arribar al govern de la capital berguedana, tal i com ha anunciat a través de les xarxes socials.

La reunió amb Carles Puigdemont també ha servit per preparar la intervenció que el mateix president i màxim representant de Junts per Catalunya realitzarà a l'acte de presentació de la candidatura de Jordi Sabata el proper diumenge, 7 d'abril, al Pavelló de Suècia de Berga. Puigdemont és un dels polítics convidats que participarà a l'acte, en aquest cas no presencialment, sinó a través d'un vídeo. En aquest mateix acte, també hi participaran Eduard Pujol, diputat de Junts per Catalunya al Parlament i l'ex consellera de Cultura i número dos de Junts per Catalunya per Barcelona a les eleccions generals del 28 d'abril, que conversaran amb Sabata. Durant l'estada de Jordi Sabata a Brussel·les, on hi va anar acompanyat del regidor i portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Berga, a l'oposició, Ramon Minoves, també s'ha trobat amb qui va ser conseller de Cultura amb Puigdemont, Lluís Puig.