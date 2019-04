El govern de la CUP de Berga no retira l'estelada del balcó de l'Ajuntament

La bandera estelada, els llaços gros i el cartell per reclamar la llibertat dels presos polítics continuen intactes a la façana de l'Ajuntament de Berga. Tot i que aquest dijous ha finalitzat el termini imposat per la Junta Electoral de Zona que requeria a l'alcalde del consistori que retirés la simbologia independentista, a hores d'ara el govern cupaire manté els elements a la façana de l'edifici de la plaça de Sant Pere. Tal i com ja va explicar aquest diari, la Junta Electoral de Zona va notificar dimarts, que disposaven de 48 hores per retirar aquests elements, responent a la demanda que va fer la setmana passada el representant del PP a la ciutat, Joan Antoni López Noguera. El popular va sol·licitar a la Junta Electoral de Zona que requerís la retirada dels símbols independentistes per garantir la neutralitat política dels espais públics durant la campanya electoral.

Tot i que el govern de la CUP ha preferit no fer declaracions al respecte, a hores d'ara la decisió ha estat de no retirar l'estelada, els llaços ni la pancarta. Cal recordar que l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, va ser jutjada per no retirar l'estelada en períodes electorals tal i com se li havia requerit, i és per això que va ser inhabilitada del càrrec imputada pel delicte de desobediència. La CUP va defensar l'acord de ple que defensa mantenir l'estelada al balcó consistorial fins assolir la independència de Catalunya aprovat el setembre del 2012. A diferència de Venturós, que ha hagut d'abandonar legalment l'alcaldia en acatar la sentència, Oriol Camps, que realitza la funció d'alcalde accidental des de l'octubre per la inhabilitació de Venturós, no es presenta als comicis del 26 de maig i en el cas que s'iniciï un procés judicial, la situació seria diferent a la viscuda aquest mandat. A hores d'ara, però, la Junta Electoral de Zona, segons ha pogut confirmar Regió7, no ha fet cap resolució al respecte de l'incompliment del requeriment.

Avui a les 7 de la tarda està previst la lectura d'un manifest per donar suport al consistori per la decisió de no retirar els símbols independentistes, L'acte ha estat convocat per Òmnium Cultural i l'ANC.