«Amb el canvi es garantirà al cent per cent el caràcter públic del centre»

Montse Venturós ha estat qui ha liderat les gestions des del principi del mandat per aconseguir un canvi de model de gestió de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé. «Amb el canvi garantim al cent per cent el caràcter públic de l'hospital», va explicar ahir a Regió7 l'alcaldessa inhabilitada.

En el mandat passat es va fer l'intent de canviar la forma jurídica del centre, una operació que va generar debat social i la creació d'una plataforma en defensa de la sanitat pública al Berguedà per evitar que la gestió de l'hospital passés a mans d'una empresa privada o d'un consorci publicoprivat. Amb el canvi actual, que es preveu que s'efectuï en els propers mesos de manera definitiva, es resoldrà una vella assignatura pendent sobre el model de governança del centre inaugurat l'any 1981 i que es regeix a través d'un organisme autònom municipal, el patronat de l'hospital. Tal com recorda Venturós, «un model que suposa una llosa per a l'hospital, ja que depèn de l'administració municipal». En aquest sentit, Venturós destaca que «cap ajuntament té competències en matèria de sanitat», que recauen en la Generalitat.

El govern de la CUP es mostra satisfet de veure la llum al final del procés. «Nosaltres volíem garantir la continuïtat al cent per cent d'un hospital de caràcter públic, garantir el manteniment de tots els serveis assistencials i que els treballadors mantinguin com a mínim les mateixes condicions laborals que tenen ara», va dir , «i tot això serà així un cop la gestió passi a mans de la nova empresa pública de Cat Salut».

D'altra banda, Venturós creu que «els usuaris no trobaran diferències en el servei perquè el canvi no és visual, sinó en la gestió», tot i que hi puguin haver millores de manera indirecta. «Per exemple, tot el procés de compra de l'aparell de laparoscòpia que s'ha allargat dos anys per ser un hospital municipal es resoldrà amb molt menys temps», va afirmar.