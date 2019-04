L'Ajuntament de Berga encara la recta final per deixar de gestionar l'hospital

El ple de l'Ajuntament de Berga va donar llum verd, ahir a la nit, a un dels darrers tràmits necessaris per cedir la gestió de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé a la Generalitat de Catalunya. Un procés que, si res no es torça, afronta la recta final i està a punt de culminar-se després que el 31 de juliol del 2017 el llavors conseller de Salut, Toni Comín, anunciés el canvi de model de gestió del centre sanitari de referència del Berguedà. Anit es va aprovar la cessió de les finques que formen el centre sanitari al Patronat de l'hospital perquè es pugui aprovar el traspàs de l'equipament a la Generalitat amb la voluntat que s'encarregui de la seva gestió, tal com ja va explicar Regió7 dimecres.

Montse Venturós, que ha treballat des del principi del mandat per aconseguir aquest canvi de model –tal com recollia el programa electoral amb què la CUP va guanyar les eleccions del 2015–, explicava ahir que aquest tràmit s'ha allargat més del que estava previst, primer, per l'aplicació de l'article 155, i segon, per resoldre unes irregularitats en les escriptures d'un dels terrenys on és construït l'hospital, que, tot i que és de titularitat municipal, perquè l'Ajuntament de Berga el va comprar el 2008, no apareixia al registre. Un cop resoltes aquestes irregularitats, ahir es va portar a ple. Es tractava «d'una de les votacions més importants d'aquest mandat», tal com va assegurar l'alcalde accidental Oriol Camps quan va fer el seu argumentari d'aquest punt de l'ordre del dia.

Els grups municipals del PDeCAT, d'ERC i d'ICV, a banda de l'equip de govern de la CUP, van votar-hi a favor sense que hi hagués cap debat al respecte. La regidora del PSC, Rosalia Monroy, no va assistir a la sessió d'anit. El regidor Camps va felicitar-se de l'aprovació d'aquest tràmit, que posteriorment havia de passar per la junta del Patronat de l'hospital.