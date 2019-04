Una nevada de primavera emblanquina el Berguedà i la Cerdanya

Després d'un març amb escasses precipitacions, el Berguedà i la Cerdanya han rebut durant la matinada d'aquest dissabte una nevada que ha deixat imatges més pròpies de l'hivern que del mes d'abril.



Diversos municipis de les cotes altes del Berguedà han quedat blancs, com Bagà, Castellar del Riu o Sant Julià de Cerdanyola. El mateix ha passat a la Cerdanya, on Puigcerdà també s'ha llevat amb els carrers nevats. La neu serà important per les pistes d'esquí. A les cotes més baixes de la comarca també hi ha hagut precipitacions abundants, però en forma d'aigua. Aquesta nevada i les pluges s'aprofitaran també pels camps, que estaven molt secs.



A la Cerdanya, a la cota de 1000 m ha nevat poc, amb gruixos pràcticament inexistents. A partir de 1.200 m, la nevada ha estat més important i a la Molina s'han acumulat quantitats de neu fins i tot superiors als 10 cm.