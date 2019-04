ERC de Berga combina la joventut i l'experiència a la candidatura pel 26-M

Amb l'objectiu d'assolir l'alcaldia de Berga, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a la ciutat ha optat per una llista que combina l'experiència dels que fa anys que treballen en política i la joventut dels que hi tenen el primer contacte. Els republicans presenten una candidatura amb moltes cares noves en les primeres posicions de la llista (vegeu a la part baixa d'aquesta pàgina). De fet, entre els deu primers noms, a banda de Ramon Camps, que encapçala la candidatura –amb una trajectòria destacable en el món de la política local– i de Dolors Tous, que és regidora des d'aquest mandat, la resta formen part per primera vegada d'una llista electoral i, en el cas que siguin escollits, s'estrenaran com a regidors.

Segons explica el president local d'ERC a Berga, Aleix Camprubí, l'essència de la candidatura és la unió de «joventut, experiència i diversitat», amb un equip de gent «amb ganes de treballar, d'aportar noves idees i, especialment, amb capacitat de governar Berga».

En aquest sentit, es tracta d'una llista jove, diu, perquè «hi ha set persones que no superen els 33 anys», i cinc d'aquestes es troben entre els deu primers de la candidatura. Tots ells són nous en el món de la política municipal: Marc Pons, de 28 anys, que és el president de l'Handbol de Berga, ocupa la tercera posició; seguit de Cristina Vela, de només 24 anys. Mònica Duran i Marc Olònia, de 22 i 27 anys, ocupen la sisena i la setena posició, respectivament.



Pocs repetidors

A l'altra banda de la balança d'aquesta joventut i de menys experiència –evident– en l'àmbit de la política, Camprubí destaca l'experiència, «importantíssima especialment per poder governar, per saber analitzar, per saber prendre decisions i per arribar a acords de ciutat». És en aquesta banda on destaca l'experiència de Ramon Camps, que ja va ser regidor de l'Ajuntament de Berga fa dos mandats –llavors amb el PSC– i actual portaveu d'ERC a l'oposició, així com Dolors Tous, que ha estat regidora des del 2015. A aquests s'hi sumen altres noms amb experiència, ja en llocs menys ben posicionats de la candidatura, com Adolf Cid, Joan Ramon Bella i Josep Xoy, «tots amb un bagatge important molt positiu per a l'equip».

Camprubí també ha valorat positivament la paritat de la llista, que inclou 11 homes i 11 dones, i d'àmbits «molt diversos», amb «persones que fins ara no havien participat de manera activa en la política, tot i formar part d'entitats o de la vida social de Berga», com Liliana Cedeño, nascuda a l'Equador; Ali Mohamed, en la cinquena posició, que prové d'una família amazic, i Anna Noguera, amb diversitat funcional.



Els projectes per governar

Més enllà dels noms i de les cares, en les properes setmanes caldrà començar a parlar de projectes i de continguts en una campanya electoral que es preveu intensa a la ciutat per la presentació de candidatures, en general, molt renovades. En la seva estrena oficial com a alcaldable, Ramon Camps ja va avançar que l'objectiu, si governa, serà aconseguir «una ciutat amable per viure-hi, activa per créixer-hi i plena d'oci i cultura per gaudir-ne», i ja ha anunciat alguns projectes que considera importants tirar endavant, com l'anhelada estació d'autobusos, un deute històric de la capital berguedana. Camps també ha apuntat la idea de redactar un pla director del barri vell fruit de les aportacions de la ciutadania fins al 2030 que sigui el full de ruta a seguir per als futurs governs, i la projecció de la casa de la cultura catalana.