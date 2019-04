Cares noves i independents, l'aposta de Junts per Berga per assolir l'alcaldia

Junts per Berga va resoldre ahir totes les incògnites després de la campanya iniciada a través de les xarxes socials les darreres setmanes i va presentar públicament la candidatura completa per a les properes eleccions municipals amb la que espera assolir l'alcaldia de la capital del Berguedà.

En un acte al Pavelló de Suècia, i acompanyat de l'exconsellera de Cultura i número 2 al Congrés per Junts per Catalunya, Laura Borràs, i el diputat de la formació Eduard Pujol, Jordi Sabata va donar a conèixer la candidatura, que va definir com una «llista de ciutat». «Sortim a guanyar. Hem construït un equip que, d'entrada, ja està pensat per governar», va assegurar l'alcaldable. La llista, integrada per 12 homes i 11 dones, combina joventut i experiència de perfils diversos i amb una forta presència d'independents, tal com ja havia anunciat Sabata. «Són persones amb perfils molt determinats, amb ganes, amb capacitat, però també amb temps per poder treballar per aquesta ciutat», va afirmar.

De fet, els tres primers noms de la candidatura són independents i mai han format part de cap partit polític ni llista. El número dos serà el jove advocat Marc Marginet, vinculat diverses entitats del teixit social; mentre que la mestra jubilada, exdirectora de l'escola de Sant Joan, Dolors Rial, ocuparà la tercera posició. En les deu primeres posicions els acompanyaran, en aquest ordre, Ariadna Herrada, Vicenç Vegas, Ferran Aymerich, Cesc Torrents, M. Àngels Guitart, Elvira Mirayo i Pau Bessa (vegeu suport). D'aquests deu primers, amb més possibilitats de sortir escollits, Pau Bessa és l'únic que actualment és regidor del PDeCAT a Berga; i d'aquests, únicament Àngels Guitart (a la vuitena posició) ha estat anteriorment regidora al consistori berguedà -a banda de Jordi Travé i Maribel Iglesias que es presenten com a suplents. Es tracta, doncs, d'una llista renovada i amb menys quota de partit que en candidatures anteriors que havia presentat l'antiga convergència amb el plantejament, va dir Sabata «de posar en pràctica la transversalitat, i el d'implementar la idea que els partits polítics siguin cada vegada més permeables, i que connectin amb la ciutadania de manera habitual.» La candidatura la tanca simbòlicament la prestigiosa berguedana professora de matemàtiques a la Universitat de Minnesota, Carme Calderer.

Carles Puigdemont va intervenir a l'acte a través d'un vídeo juntament amb Jordi Sabata, enregistrat a Waterloo dimecres. L'alcaldable va parlar sobre els set eixos centrals amb els quals està treballant la candidatura per aconseguir «una ciutat de qualitat, fomentant el progrés econòmic i situant a les persones al centre»