Decidim Berga inicia el procés de votacions per crear la candidatura pel 26-M

Decidim Berga és la nova marca política que ha engegat motors per presentar-se a les properes eleccions municipals del 26 de maig. Tot i que inicialment, la candidatura tenia intenció de presentar-se sota el paraigües del procés de Primàries Catalunya -tal i com ja va explicar aquest diari- finalment s'han desvinculat d'aquest projecte per manca de temps a l'hora de confeccionar la llista. "El calendari establert per Primàries Catalunya ens hagués obligat a fer l'elecció de la llista berguedana massa aviat, la qual cosa hauria impedit que més gent hi participés i pogués presentar-s'hi per optar a ser-ne candidata", han explicat a través d'un comunicat els impulsors de Decidim Berga. De totes maneres, asseguren que comparteixen la filosofia del projecte i esperen poder-hi col·laborar.

El procés de votacions per confeccionar la candidatura de Decidim Berga tindrà lloc el proper diumenge, 14 d'abril, a les 5 de la tarda a l'Hotel Berga Park. Segons han explicat en el mateix comunicat, l'objectiu es triar els integrants de la seva candidatura mitjançant un procés electoral obert de primàries "que garanteixi la participació de l'espectre més ampli possible de ciutadans per seleccionar tots i cadascun dels aspectes de la candidatura de manera personal i directa". D'aquesta manera, les persones interessades en formar part d'aquest projecte, poden inscriure's a Decidim Berga a través de la pàgina web www.decidimberga.cat o enviant un mail a decidim@decidimberga.cat. Les persones que s'inscriguin abans de dissabte 13 d'abril tindran, a més, la possibilitat de prendre part en les primàries internes de diumenge presentant-se com a candidates si així ho desitgen. A través del web, els interessats poden escollir entre voler anar en les 8 primeres posicions de la candidatura, o bé en les 8 darreres, o únicament inscriure's per participar al procés de votació, a la que hi podrà votar tota la ciutadania registrant-se el mateix moment de votar si no ho ha fet prèviament. A hores d'ara, encara no s'ha fet públic cap dels noms que opten a formar part d'aquesta candidatura, tot i que en el grup impulsor hi ha veïns de Berga amb vincles amb entitats sobiranistes i amb partits de la ciutat com regidors del PDECat i exregidors de CiU, entre altres.

L'objectiu de Decidim Berga és "impulsar un canvi mitjançant el protagonisme del ciutadà tot i establint un procés obert de participació que permeti situar la democràcia en el centre de l'activitat política. No som un partit polític, sinó un moviment ciutadà. Rebutgem el model de partits que predomina a Catalunya", asseguren.