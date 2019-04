Estudiants d'arreu coneixeran projectes científics en la nova Fira del Coneixement de Berga

Berga acull aquesta setmana una nova edició de la Fira del Coneixement al Pavelló de Suècia. L'esdeveniment s'adreça principalment a l'alumnat de 4t d'ESO, Batxillerat, cicles formatius d'arreu de Catalunya i al públic en general, i té la finalitat de donar a conèixer projectes relacionats amb la ciència i la tecnologia de diversos grups i centres de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya. La mostra pretén augmentar l'interès dels joves i de la societat per aquestes matèries, promovent l'esperit d'aprenentatge basat en la recerca i posant la ciència a l'abast de tothom. La Fira del Coneixement és un projecte impulsat per l'Exploratori dels Recursos de la Natura de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Berga amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que per primera vegada hi tindrà un estand per mostrar el Pla STEAMcat.

La Fira del Coneixement d'enguany comptarà amb nou estands sobre projectes relacionats amb la realitat virtual, el canvi climàtic, l'economia circular, les missions planetàries, els models tridimensionals, la mineria i la sostenibilitat, entre d'altres. A més, també s'oferirà la possibilitat de visitar l'espai natural de la serra de Queralt per promoure el coneixement de l'entorn natural d'un dels indrets més emblemàtics de la comarca. Es tracta d'un activitat ideada per descentralitzar el coneixement, traslladant-lo al territori on es troben alguns dels recursos naturals que donen sentit al projecte impulsat per l'Exploratori dels Recursos de la Natura.



Any Internacional de la Taula Periòdica

L'Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) ha proclamat el 2019 l'Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics per celebrar la gènesi i el desenvolupament de la taula periòdica des del descobriment del sistema periòdic de Dmitri Mendeléiev, ara fa 150 anys. Amb motiu de l'efemèride, la Fira del Coneixement disposarà d'una exposició dedicada a la Taula Periòdica i una altra exposició sobre la científica Marie Curie.

L'acte inaugural de la fira es farà el dimarts, 9 d'abril, a 2/4 de 12 del matí al Pavelló de Suècia de Berga. El professor de Química de la Universitat de Girona, Miquel Duran, oferirà una conferència titulada 'Jocs amb la Taula Periòdica dels elements Químics'.

Els escolars podran visitar la Fira del Coneixement de 9:30h a 18h, i el públic general podrà fer-ho de 17h a 18h. Per a més informació sobre la Fira del Coneixement de 2019 podeu consultar el web: www.exploratori.org