Sebastià Prat encapçalarà la primera llista de la CUP d'Olvan i Cal Rosal

Presentació d'una part de la candidatura

La CUP d'Olvan i Cal Rosal s'ha presentat en públic donant a conèixer els set primers candidats de la llista que s'estrenarà al municipi en els propers comicis. Sebastià Prat encapçalarà la candidatura.

La candidatura ha realitzat dos actes, un a Cal Rosal i un a Olvan, per presentar el programa de treball de l'assemblea de la CUP amb onze dels eixos sobre els quals pretenen actuar durant els propers quatre anys, "independentment dels resultats electorals que hi pugui haver".

Per altra banda, també s'han donat a conèixer les persones que encapçalaran el projecte i que portaran la veu de l'assemblea a les institucions. L'assemblea ja té confirmades les primeres 7 persones, 4 dones i 3 homes, repartides entre els dos nuclis de població. A Sebastià Prat, de 37 anys, llicenciat en Ciències Polítiques i ramader, el seguiran Sílvia Subirana, Santi Casacuberta, Emma Bessa, Jordi Marmi, Goretti Pont i Erola Caelles.

La llista de persones de suport però no queda tancada, ja que l'assemblea preveu presentar 17 noms a les eleccions, el nombre màxim possible a nivell legal. En aquest sentit, han anunciat que volen mantenir la paritat de gènere i també de nucli entre Olvan i Cal Rosal. Durant aquesta setmana, acabaran de configurar la llista electoral i s'aprovarà definitivament el proper dissabte. La candidatura ha posat de manifest "la força de la gent i la presència d'un grup gran que des de la base està treballant en aquest nou projecte" i han deixat clar que "l'assemblea està oberta" a tothom qui ho vulgui.