La vida torna a Cal Casas durant un dia

La curiositat d'entrar en una antiga fàbrica, ara abandonada, tancada i en total desús, va regnar ahir, en l'edició d'enguany de la Vieer Fest, la mostra cervesera, gastronòmica i musical de Puig-reig que pretén acostar els veïns i visitants al patrimoni industrial que amaguen les colònies del municipi. Els organitzadors ja havien anunciat una posada en escena diferent per a la quarta Vieer Fest i així ho van demostrar.

Per primera vegada, a diferència de les tres primeres edicions, la mostra es va desenvolupar en un espai totalment tancat. En aquest cas, la còlònia escollida va ser la de Cal Casas, en concret la nau que havia ocupat la fàbrica, la primera que va tancar als anys 60 del segle passat i que durant quatre dècades ha passat pràcticament desapercebuda fins a convertir-se en un edifici desconegut fins i tot, per bona part dels veïns de Puig-reig. «Jo no hi havia entrat mai». Aquesta era la frase més sentida ahir pels visitants a la mostra que va fer el ple, un cop més, amb puntes altes d'afluència sobretot al migdia i a partir de mitja tarda. Amb l'excusa de tastar les cerveses artesanes dels elaboradors participants enguany (Quer, Cerveses Grenyut, Cerberus, Cerveses L'Escumatent i Cervesa Guineu), els vins i destil·lats de Degustació Terrers, i les propostes gastronòmiques del Restaurant Ca la Quica, Forn El Crostó, Formatges Cal Músic i Cansaladeria Cal Feliu, l'antiga fàbrica va omplir-se durant tot el dia, i per unes hores, l'espai va recuperar la vida, lluny ja de la seva època més esplendorosa quan el Llobregat servia de motor per al funcionament de totes les colònies tèxtils. Ahir els visitants van poder ser testimonis d'una part del passat patrimonial de Puig-reig gràcies a la tasca i l'esforç de la quinzena de persones que formen l'equip que hi ha al darrere d'aquesta mostra que han treballat amb la neteja i la posada a punt de l'antiga fàbrica, i amb un disseny atractiu i acollidor per distribuir-hi totes les parades de cervesers i productors.

La Vieer Fest, que el consistori puig-reigenc va impulsar per donar a conèixer les colònies del municipi, tenint en compte la itinerància del certamen que cada any té lloc en un nucli diferent, va acomplir ahir, novament, els seus objectius: donar a conèixer una petita part del gran patrimoni industrial de Puig-reig i a la vegada, oferir una jornada d'oci, a través de la cervesa, la gastronomia i la música, amb propostes també pels infants, sense deixar de banda la reflexió que va generar als visitants l'entrada a l'antiga fàbrica sobre els canvis que ha patit la comarca en poques dècades.