Decidim Berga obre a votació la llista per presentar-se a les municipals

Decidim Berga és la nova marca política que ha engegat motors amb la voluntat de presentar-se a les properes eleccions municipals del 26 de maig. Tot i que inicialment la candidatura tenia intenció de concórrer als comicis sota el paraigua de Primàries Catalu-nya -tal com ja va explicar aquest diari-, finalment s'han desvinculat d'aquest projecte per la manca de temps a l'hora de confeccionar la llista. Igualment, han engegat un procés de primàries per escollir les persones que han de formar part de la candidatura.

«El calendari establert per Primàries Catalunya ens hauria obligat a fer l'elecció de la llista berguedana massa aviat, la qual cosa hauria impedit que més gent hi participés i pogués presentar-s'hi per optar a ser candidata», van explicar els impulsors de Decidim Berga ahir, a través d'un comunicat. De totes maneres, asseguren que comparteixen la filosofia del projecte i esperen poder-hi col·laborar properament, si la candidatura acaba prenent forma de manera oficial.



Procés de votacions

Com que l'objectiu és que puguin presentar-s'hi, i el termini per formalitzar les llistes electorals finalitza el 20 d'abril, la candidatura ha convocat per a aquesta setmana les primàries per elaborar la llista. El procés de votacions per confeccionar la candidatura de Decidim Berga tindrà lloc el proper diumenge, 14 d'abril, a les 5 de la tarda a l'hotel Berga Park. Segons van donar a conèixer ahir en el mateix comunicat, l'objectiu és triar els integrants de la seva candidatura mitjançant un procés electoral obert de primàries «que garanteixi la participació de l'espectre més ampli possible de ciutadans per seleccionar tots i cadascun dels aspectes de la candidatura de manera personal i directa». Els impulsors del projecte, han fet una crida perquè les persones interessades a formar part d'aquesta candidatura o a poder votar s 'inscriguin a Decidim Berga a través de la pàgina web que ja està activa www.decidimberga.cat o enviant un mail a decidim@decidimberga.cat.

Les persones que s'inscriguin abans de dissabte 13 d'abril tindran la possibilitat de prendre part en les primàries internes de diumenge presentant-se com a candidates si així ho desitgen. A través del web, els interessats poden escollir entre voler anar en les 8 primeres posicions de la candidatura, o bé en les 8 darreres, o únicament inscriure's per participar al procés de votació o rebre informació sobre el projecte. Per altra banda, però, han anunciat que tothom qui vulgui votar podrà fer-ho registrant-se el mateix moment si no ho ha fet prèviament. L'ordre dels candidats s'establirà en funció del resultat de les votacions tenint en compte les preferències de cada candidat a l'hora d'inscriure's.

A hores d'ara, encara no s'ha fet públic cap dels noms que opten a formar part d'aquesta candidatura, tot i que en el grup impulsor hi ha veïns de Berga amb vincles amb entitats sobiranistes i amb partits de la ciutat com regidors del PDeCAT i exregidors de CiU, entre altres.