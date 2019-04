Horrorland estrenarà vuit atraccions per «sorprendre» als repetidors i als nous visitants

Més i millor, és el que prometen els impulsors d'Horroland per a la segona temporada. El primer scream parc del sud d'Europa escalfa motors per a la seva segona temporada, la propera tardor. Els pares de la criatura, que ja té un any d'experiència, han presentat aquest dimarts els primers detalls del que es trobaran els visitants que passin per les instal·lacions, als peus de l'antiga central tèrmica de Cercs i als peus de la C-16. Avui també s'han posat a la venda les 28.000 entrades per als 18 dies que restarà obert, entre el 4 d'octubre i el 16 de novembre, tres dies més que l'any passat ja que s'hi han incorporat tres diumenges.

David Moreno ha estat el mestre de cerimònies, acompanyat de la resta de l'equip responsable d'Horrorland la seva parella Cristina Raya, amb qui formen Horror Box, i els berguedans Sílvia Mosella i Climent Vila, d'Insomnia Corporation. Moreno ha desgranat les principals novetats de la segona temporada del parc. Horroland 2019 presentarà una versió millorada de tres de les atraccions que van estrenar-se l'any passat: Matadero -la més ben valorada pel públic i per la crítica- La Tèrmica i Clown Town; i incorporarà vuit espais totalment nous. «Volem sorprendre tant als repetidors que ja van venir l'any passat com als nous visitants», assegurava Moreno.

La casa del bosque i Survival Maze i tres room scapes



En la categoria de hounted house, és a dir, de passatges del terror, s'hi afegiran dues propostes noves, La casa del bosque i Suvirval Maze; mentre que en l'apartat de room escapes, tots seran nous de trinca. «Seran quatre experiències que permetrà als visitants haver de fer moltes coses per sortit, en molt poc temps i en alguns casos, en espais molt petits», ha avançat Moreno. Seran Elevator, Subway, Freak Show i Torture.

Psycho Extreme



Una de les estrelles de l'any passat va ser l'extreme house. «Va ser una sorpresa, perquè no ens esperàvem que tingués l'èxit que va tenir, tenint en compte que era molt escatològica i amb massa contacte físic», ha recordat. Enguany, també hi haurà un espai per viure al límit, però en aquest cas, «els qui hi entrin viuran un terror psicològic i farà el recorregut immobilitzat»: el Psycho Extreme.

Zombie Killer



Més enllà del terror, enguany el parc estrenarà una atracció que busca generar adrenalina entre els visitants». Serà al Zombie Killer, «una espècia de paint ball on s'hauran de matar zombiis». Aquesta serà la proposta més cara del parc, en la que s'hi invertiran exclusivament uns 200.000 euros, ha anunciat Moreno.

Cabroworld



Horrorland ampliarà enguany els espais i a banda de l'espai de Cabroworld, que ja hi era l'any passat, hi haurà dos escenaris, un d'interior i un d'exterior, on s'hi faran diversos espectacles d'animació al llarg de la tarda i la nit, «i també hi haurà més personatges que interactuaran amb els visitants». Per a Moreno, «aquest va ser un punt que vam creure necessari millorar l'any passat». Com en la primera edició, també hi haurà una zona gastronòmica «amb més oferta».

L'entrada general costarà 45 euros, excepte si s'adquireix abans del 30 d'abril, que costarà 35. L'entrada fast pass -que garanteix fer menys cua als visitants- valdrà 65 euros fins a finals d'abril i, a partir del maig, 69. I l'entrada VIP costa 99 euros i, a partir del maig, 135. Ahir, la web de venda d'entrades va quedar col·lapsada ja a les 12, quan van obrir-se les vendes oficialment, degut al gran nombre d'interessats en conèixer la programació i adquirir els passis.

Els impulsors d'Horrodland presenten una nova proposta, enguany, dirigida sobretot a professionals del sector del terror. Un tour per les entranyes de les atraccions, les escenes i els espais on es preparen els personatges. La visita costarà 250 euros.

"Un miracle per Cercs i el Berguedà"

L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha tornat a repetir avui, durant la presentació de la nova temporada d'Horrorland, el que ja havia explicat en la inauguració oficial la passada tardor. «Horrorland ha estat un miracle per Cercs i pel Berguedà. Ens ha posat al mapa», ha afirmat satisfet. El batlle es mostrava convençut que aquesta proposta d'oci «ha servit per repensar el turisme del Berguedà més enllà del paisatge i la natura».

En aquest sentit Calderer ha recordat que durant els dies d'obertura del parc, l'any passat, l'impacte turístic a la comarca va créixer, amb una ocupació d'establiments turístics pràcticament al cent per cent. També s'hi ha referit Josep Lara, el president del Consell Comarcal del Berguedà, que va animar als responsables d'equipaments turístics de la comarca a «vendre paquets que combinin nits d'estada al Berguedà amb entrades al parc. Aprofitem-nos d'iniciatives que funcionen».

Calderer i Lara han agraït la tasca dels quatre impulsors per haver cregut en la comarca per instal·lar-hi la iniciativa d'èxit que l'any passat va atraure 22.500 persones únicament durant la temporada de tardor. Tal i com ha recordat David Moreno, el contracte per utilitzar les instal·lacions del centre d'empreses té una durada, a hores d'ara, de quatre anys. «Estem satisfets de la bona acollida i la confiança que ens ha donat la comarca des del principi», ha afegit. Les obres als espais ja han començat i enguany, es preveu que el nombre de personal passi de 140 a 172 els dies d'obertura.