Els Mossos retiren els símbols independentistes de l'Ajuntament de Berga

ARXIU PARTICULAR

El moment en què els agents retiraven l'estalada ARXIU PARTICULAR

L'Ajuntament de Berga ja no llueix a la seva façana ni l'estelada ni la pancarta en la qual es reclamava «Llibertat presos polítics». Aquest dimarts al migdia, agents dels Mossos d'Esquadra vestits de paisà han retirat la pancarta, dues estelades i també els llaços grocs que hi havia al balcó i a la façana de l'edifici consistorial per odre de la Junta Electoral de Zona.

Segons ha pogut saber Regió7, la setmana passada l'Ajuntament de Berga ja va rebre un requeriment perquè en 48 hores retirés el que la Junta Electoral considera símbols polítics i divendres va demanar un informe al secretari municipal sobre si s'havia portat a terme alguna acció al respecte.

Posteriorment, ahir dilluns, l'Ajuntament va rebre un requeriment perquè en 48 hores retirés els símbols i que vencia demà dimecres. Aquesta notificació, però, també l'haurien rebut altres ajuntaments. I en el cas de Berga es consideraria que ja s'haurien hagut de retirar els símbols amb anterioritat. Per aquesta raó, la Junta Electoral de Zona ha ordenat, aquest matí, que els Mossos retiressin les estelades, la pancarta i els llaços de l'Ajuntament.